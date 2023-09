Ninel Conde quiso cantar un éxito de Karol G, pero le cayeron encima: “pobre”

El reciente anuncio de la banda juvenil Rebelde sobre sus dos presentaciones en Colombia trajo a la memoria los protagonistas de aquella serie que contaba las historias de un grupo de estudiantes que asistían a un colegio bastante particular.

“Tengo el gusto de conocer a una gran cantante, así que, en esta noche, estrenamos en este show a petición de muchos de ustedes y quiero que me ayuden a cantar esto que dice (...)”, dijo la mexicana en el escenario.

Luego procedió a interpretar la canción de ‘La Bichota’ pero en redes no recibió buenos comentarios, pues le cambió el ritmo a esta y además, según los internautas, su voz no se presta para ese tipo de música.

Esta no es la primera vez que la actriz y cantante recibe fuertes críticas, hace algunos meses se enfrentó a sus haters porque le indicaron que ya se estaba pasando por los retoques estéticos y hasta le insinuaron que su cola no era natural, a lo que ella no dudó en reaccionar.