Karol G visitó el barrio Provenza, de Medellín, y se reunió con sus ‘fans’

La cantante paisa Karol G sorprendió a sus seguidores este viernes 29 de abril, luego de que se apareciera en el barrio Provenza, en el sector de El Poblado, de la capital antioqueña. Aunque mandó un par de mensajes a través de sus redes sociales, sus fans no se imaginaron que realmente la artista, quien acaba de presentarse en el festival Coachella, fuera a llegar hasta con el carro del video oficial de su nueva canción.

Medallo 👀 que van hacer mañana ? Les tengo un parche puesssss 🌴🌞 🌊 PENDIENTES DE MI INSTA!!!! #PROVENZA — LABICHOTA (@karolg) April 28, 2022

Todo comenzó cuando Carolina Giraldo, como es su nombre de pila, invitó a sus seguidores para que estuvieran con ella en el icónico barrio, mismo por el que nombró y citó en su nueva canción Provenza; luego de esto, subió una historia en la que aseguraba a sus seguidores que ella iba a invitar el “chorro”, así que ellos solo tenían que llegar a acompañarla.

“Hey, Medallo, del Provenza que yo hablo en mi canción es de Medellín, Provenza es de Medellín. Caigan por allá, me traje el carro del video, va a estar muy chimba, van a hacer tatuajes, musiquita y chorrito ilimitado de cuenta de Karol G, si me animo les caigo”, fueron las palabras de la cantante.

El descontrol, tanto en la zona del evento, así como en las redes sociales ha hecho que la atención se centre en Medellín este fin de semana. Ya que la presencia de la ‘Bichota’, antecede el concierto de otro de sus colegas, Maluma, quien se estará presentando este sábado en el estadio Atanasio Girardot en conjunto con la diva del pop, Madonna.

Entre tanto, en las redes se puede ver cómo la asistencia al evento de Karol G ha sido masiva, las calles del sector estarían a más no poder. Además de los fans de la artista, también habrían asistido las imitadoras, quienes tuvieron su parte especial en el espectáculo, ya que al aparecerse en medio del público, hicieron creer a muchos que estaban a metros de la cantante.

Así quedamos 🤡 cuando supimos que no era Karol G pic.twitter.com/G6YmZyY0kJ — Mezleer Martínez (@Mezleer17) April 30, 2022

La ‘Bichota’ aprovechó su visita en la capital antioqueña para cantar una de las canciones más representativas de su carrera musical hasta el momento, ‘Tusa’. Y en medio de su presentación la artista tuvo una respuesta absoluta por parte de sus admiradores, quienes a todo pulmón cantaron con ella.

Además de esto, Karol también aprovechó para enviar un mensaje a todos sus fans en medio de su presentación.

“Oigan, escúchenme esto que es superimportante para mí que me lo escuchen. Yo sé que ustedes me ven por ahí haciendo cosas en todo el mundo, en otros países... Pero yo soy de aquí y ustedes también cuentan”, comenzó afirmando para sus seguidores en Medellín la reconocida artista.

Y continuó, “no dejen que le digan que no, no dejen que se rían de usted, que de mí también se rieron”, fue el mensaje motivacional de la cantante, insistiéndole a su público para que no se diera por vencido. En sus palabras también recordó su dura carrera musical, misma que la llevó de Medellín a ser una de las representantes nacionales en grandes festivales internacionales.

#CulturaTM | KaRoL G puso a vibrar a sus seguidores en el sector de Provenza, en el Poblado.



"Los amo horrible", fueron algunas palabras de 'La Bichota'. pic.twitter.com/x5UIVs1T6q — Informativo Antioquia (@Informativoan) April 30, 2022

Es de recalcar que, pocos días antes de su debut en Coachella, Karol G sorprendió a sus fanáticos con el estreno de su nuevo sencillo, Provenza, cuyo video oficial es protagonizado por mujeres.

El título de la canción haría referencia al barrio Provenza, ubicado en el suroriente de Medellín, conocido como un lugar al que las personas van de fiesta o para reunirse con sus amigos. Respecto a la letra del sencillo, se trata de la historia de alguien que le habla a su expareja, invitándole a hacer algún tipo de plan, igual que en los viejos tiempos.