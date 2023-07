Kika Nieto reapareció pidiendo perdón en la marcha LGBTIQ+

Erika Nieto es una de las influencers más conocidas en Colombia y Latinoamérica y se dio a conocer gracias a sus videos en YouTube.

Actualmente, cuenta con 4 millones de seguidores, tan solo en su cuenta de Instagram porque en ocasiones anteriores ha sido víctima de hackers en varios de sus perfiles en las redes sociales e incluso, en su canal de YouTube, donde ya sumaba 3 millones de seguidores pero todo fue eliminado, por cuenta de una persona que, según se investigó la joven, estaba en Rusia.

En su canal, la ‘influencer’ tenía decenas de videos en los que trataba diferentes temáticas, actividades y demás, pero todos se perdieron debido al hackeo del que fue víctima.

Kika Nieto influencer cambia de look - Foto: Instagram @_kikanieto

Entre tanto, hubo un fragmento de uno de esos videos, que llamó poderosamente la atención del público y causó gran indignación en la comunidad LGTBIQ+, todo, porque a Kika en 2018, en medio de una dinámica de preguntas, le preguntaron qué pensaba de estas personas, teniendo en cuenta sus abiertas inclinaciones hacia el cristianismo.

Sobre lo que Erika, nombre de pila de la diseñadora gráfica, contestó que toleraba el homosexualismo, pese a que consideraba que no estaba bien. Por lo que le llovieron críticas e incluso una demanda que le causó gran angustia.

Sin embargo, Eika Nieto apareció nuevamente este fin de semana en medio de la marcha del orgullo, en la que se celebró la diversidad. Allí, la youtuber estaba con un cartel blanco, grande (de al menos un pliego) que decía: “Te quiero, perdóname si te hice daño”.

Kika Nieto salió en la marcha del orgullo con un cartel en el que pidió perdón - Foto: twitter @xiioomiflorez

La joven llevaba el cartel, vestida con una sudadera blanca y su cabello corto, totalmente rojo. Por lo que varios de los seguidores que se topó en el camino, se tomaron la respectiva foto con ella y su cartel, como muestra de arrepentimiento.

Kika Nieto salió en la marcha del orgullo con un cartel en el que pidió perdón - Foto: twitter @donatovik

Las afirmaciones de Kika

“Creo que me estoy metiendo en la boca del lobo, pero mal. En verdad, espero que todas las personas que estén viendo este video, sepan que no todas las personas opinamos igual y eso está bien”, indicó la esposa de Santi Maye, también youtuber, en el video de 2018.

“Yo opino que Dios nos hizo a todos y creó el hombre y creó a la mujer para que el hombre esté con la mujer y la mujer esté con el hombre y ya. Lo que hayamos hecho después de eso, como hombre con hombre y mujer con mujer, considero que no está bien”, agregó.

Kika Nieto y el cambio extremo que muchos elogian - Foto: Cuenta de Instagram @_kikanieto

“Sin embargo, ojo a esto, lo tolero, ¿saben? Tengo amigos gays, tengo amigas lesbianas, las amo con toda mi corazón y si sé algo y de lo estoy completamente segura es que Dios es amor. Punto. Y él me llama a mí a que yo ame a la gente, punto, sin juzgarlos. Yo no los creé a ellos. Si alguien en algún punto de la vida tiene que juzgarte a ti por ser lesbiana o por ser gay, no soy yo, es Dios”, puntualizó la influenciadora.

Las declaraciones de Kika se hicieron virales rápidamente, por lo que influencers como La Divaza y otros cuestionaron sus palabras, por lo que Nieto, tuvo que salir a disculparse de manera pública: “Les pido mil disculpas si la palabra ‘tolerar’ los ofendió, no era esa. Quería decir, tal vez, respeto, los respeto: esa es la palabra. Porque ese es el dicho: los respeto, pero no lo comparto, no sé por qué dije ‘lo tolero’. Pero no lo comparto”.

[...] “Aunque yo no haga parte de la comunidad LGTBIQ y nuestras opiniones sean diferentes, quiero ayudar a que se acabe la homofobia y quiero utilizar mi influencia en pro de eso. No me pidan que cambie de opinión porque yo no voy a pedirles que cambien la suya”, expresó la influenciadora, excusándose.