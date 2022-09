El nuevo look de Kika Nieto genera revuelo en redes sociales, ¿qué se hizo?

Kika Nieto está en las redes sociales hace ya varios años. Desde sus inicios como creadora de contenido, Kika ha ganado millones de seguidores y al mismo tiempo ha cosechado algunos detractores quienes no dudan en criticar algunos de sus comentarios y opiniones. Las redes se prestan para ello.

Erika Nieto Márquez, su nombre real, ha recibido mensajes negativos a los largo de su vida como influenciadora debido a algunas de las posturas que toma en el día a día. Por ejemplo, aunque Kika se define a sí misma como una mujer feminista, aseguró que acepta algunos comportamientos que hacen los hombres:

“No creo que la caballerosidad sea machismo (...) No me molesta que el hombre sea el proveedor del hogar, siempre y cuando sea algo consensuado y de mutuo acuerdo (...) Me resultan más atractivos los hombres que se ven físicamente más masculinos. La mayoría de los hombres sí han desarrollado mejor la habilidad para conducir que la mayoría de las mujeres y eso no me molesta”.

Estos comentarios de Kika, como era de imaginarse, generaron elogios y críticas. Polémicas van, polémicas vienen. En los últimos días, un nuevo acto de la influenciadora también dividió a los usuarios de las redes sociales.

Kika Nieto se cortó todo el pelo y su nuevo look dividió opiniones

En su perfil oficial de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, Kika Nieto decidió compartir un importante momento de su vida. La influenciadora se había caracterizado en su aspecto físico por el largo de su cabello, el cual solía cambiar de diferentes tonos a menudo.

Sin embargo, Kika hizo un cambio trascendental y a través de un video que publicó para sus fanáticos, mostró todo el proceso. En primer lugar. se ve cómo la creadora de contenido coge unas tijeras y empieza a dejar su cabello verde por la altura de las orejas.

“La magia de cuestionártelo todo, cambiar de opinión no nos hace débiles, nos hace sensatos”, dijo la mujer de 29 años para empezar su mensaje descrito en el mismo vídeo.

Luego de estar en un lavacabezas de peluquería, Kika Nieto revela su nuevo look y su transformación dejó mucho de qué hablar para sus seguidores y detractores. Kika aparece con un cabello completamente corto en tonos plateados.

Kika Nieto nunca se había visto así antes por lo que su cambio sí se considera como un “cambio extremo”. Muchos de sus seguidores aseguraron que se ve mejor así:

“Tremendo mujeron”, “Te ves divina”, “Quedaste 20/10″, “Tú con esa cara todo te queda Perfecto”. Sin embargo, otros aseguraron que el pelo se lo había cortado “a machetazos” y que se parecía a la alcaldesa Claudia López.

Como bien se sabe, las redes sociales son un espacio que se presta para todo tipo de comentarios, sean positivos o negativos. Lo cierto es que las personas que usualmente escriben lo que piensan sobre alguna persona o una situación, la hacen, en muchas ocasiones, si el tacto necesario.

En este caso, una persona tan reconocida como Kika Nieto decide hacerse un cambio personal para sentirse mejor consigo misma o por alguna otra razón, y los individuos que aparecen en la redes sociales para criticar, no soportan este simple hecho, no respetan la decisión de otra persona.

Las redes sociales son un escenario diferente que han facilitado la comunicación con diferentes personas en distintas partes del mundo, además, también es un espacio que muchos han utilizado para generar ingresos. Sin embargo, muchos prefieren optar por hacer críticas destructivas al aire.