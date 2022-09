Video: la vergüenza que pasó una fan de Karol G que le rapó su micrófono en pleno concierto

Karol G saltó a la fama internacional con el trabajó que realizó desde sus inicios en la industria nacional. Su paso por el equipo de Reykon, al igual que las colaboraciones con grandes estrellas como J Balvin y Maluma, la impulsaron a cruzar las barreras y posicionarse como una de las mujeres más influyentes del género urbano en la actualidad.

Poco a poco avanzó con paso firme en la escena internacional, al punto de compartir shows con artistas como Tiësto, Becky G, Ozuna, Nicki Minaj, Anuel AA, Nicky Jam y Mariah Angeliq. Su voz conquistó a un público diverso, logrando marcar una huella con su empoderamiento femenino y las letras de sus canciones.

Ante el auge que tuvo la paisa con su Bichota Tour, las miradas de los curiosos se posaron sobre la nueva gira que lleva a cabo por Estados Unidos, la cual lleva por nombre Strip Love Tour. Cada una de las presentaciones de este proyecto dejaron su sello en los asistentes, quienes registraron icónicos momentos en videos y fotos.

Recientemente, luego de sorprender a su público con un Ferrari volando por uno de los lugares en los que se presentó, la colombiana despertó toda clase de reacciones entre los curiosos con los gestos que tuvo con los espectadores de sus conciertos. Además de dar regalos y detalles, la antioqueña interactuó con diversas personas, demostrando el cariño que le tiene a cada uno de los que la apoyaron en su carrera.

No obstante, un video de TikTok llamó la atención entre los usuarios de redes sociales, debido a la “vergüenza” que pasó una persona que se encontraba en el público. La celebridad se acercó a un grupo de fanáticas que estaba en las primeras filas, buscando quién cantara con ella la letra de su tema El barco.

Una mujer, que se mostró muy emocionada, le rapó el micrófono a la ‘Bichota’ para continuar cantando, pero terminó pasando un incómodo momento cuando se le olvidó la letra. La cantante le recibió el objeto de nuevo y le pidió, ante los otros presentes, que se aprendiera la canción.

“No, mi amor, se la tiene que aprender pues”, dijo la paisa en el micrófono, por lo que se escuchó de fondo la reacción de risas de los demás espectadores.

Karol G tuvo emotivo y noble gesto con una pequeña fanática en pleno show

Otra de las experiencias que se robó el corazón de los fans, semanas atrás, fue la que vivió la antioqueña con una pequeña fanática, la cual logró cumplir uno de sus mayores deseos con la colombiana.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un clip que se difundió en redes sociales como Facebook e Instagram, la celebridad decidió detener el show que estaba dando para cumplirle un sueño a una pequeña niña que se encontraba entre el público. La cantante pidió silencio y elogió a su fanática, asegurando que la vio cantando muy emocionada todos los temas.

Karol G señaló que un padre le estaba diciendo que su hija, con síndrome de Down, quería tomarse una foto con ella, por lo que le iba a conceder ese deseo en pleno show. La colombiana pidió que acercaran a la niña y así la subía al escenario para que pasaran unos minutos juntas.

“Venga para acá. Perdón, yo la he visto todo el show. Hay una personita que realmente ha cantado y ha gritado más que muchos de los que están aquí, y aunque está un poquito lejitos, vamos a esperar y darle tiempito a que llegue aquí y me van a tomar la foto con ella porque el papá me dice que ella quiere la foto”, aseguró.

Los asistentes abrieron espacio y ayudaron a la pequeña a que llegara a la tarima, para que la intérprete de Gatúbela la alzara y la sentara en sus piernas. Karol G la abrazó y la consintió, posando ambas para la fotografía que tanto anhelaban.

Una vez capturaron el momento, la ‘Bichota’ comenzó a cantar Tusa, plasmando cómo su fanática también disfrutaba de escucharla en vivo y en directo.

“Hola, mami”, dijo la paisa al momento de recibir a la niña en el escenario, donde la sentó junto a ella frente a todo el público que estaba en el lugar.