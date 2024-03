La Casa de los Famosos | Diana Ángel recordó entre lágrimas duro momento en su vida: “fue la pérdida más dolorosa”

“ Él llega a mi casa y nos enfermamos de covid, mi papá, Damián y yo. Yo amanecía un día escupiendo coágulos de sangre, me hospitalizaron, logré salir a los dos días y luego tuve que llevar a mi papá porque no saturaba su oxígeno. Él estaba bien anímicamente, pero su cuerpo no saturaba sangre. Estábamos muy optimistas porque nos fuimos juntos; yo lo llevé, le entregué una maleta. Le dije pa’, todo bien, le van a poner oxígeno y nos vemos en la casa’. Le di un beso y yo me fui ”, recordó con la voz entre cortada en ‘La Casa de los Famosos’.

“Yo estoy en el escenario ese día. Me bajó del escenario y me dicen que han decidido desconectar a mi papá. Fue la pérdida más dolorosa que hemos tenido en nuestra vida ”, dijo Diana Ángel, en medio de lágrimas.

“Se me fue la vida”

“Un médico me cogió del brazo y él me dijo, ‘no busque acá, sí busque otras opciones [...] A mí se me fue la vida como tres años. Sufrí muchas depresiones, peleé con Dios, ahora le pido que me ayude a encontrar la cura, porque ahora le pido a él que me de la fuerza necesaria para que la pueda encontrar”, aseguró la caleña en el programa.