- La emotiva promesa de Pepe Aguilar a Javier Acosta, el hombre que se sometió a la eutanasia en la tarde del viernes

Pepe Aguilar hizo increíble promesa a Javier Acosta

“Javier, buen viaje hermano. La vida no nació contigo ni se morirá contigo, somos eternos, nos veremos en otro plano; y que bendición poder decidir tu propio futuro, feliz viaje, Dios te bendiga”.

Pepe Aguilar hizo un análisis sobre el caso de Javier y compartió su opinión sobre la eutanasia

“Qué bueno que los jóvenes lo hayan escuchado, que se den cuenta de qué es la vida es real y que es solo un segundo, que no todo el mundo tiene el privilegio de levantarse (…) Por favor, jóvenes y no jóvenes, disfruten de cada segundo de su vida; a sus padres, a sus amigos, a su propio cuerpo. Sinceramente, es un privilegio y una bendición, aunque no lo veamos así; y también las cosas malas que te pasan son una bendición, porque son un aprendizaje”.