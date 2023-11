La foto que muestra cómo se veía la ‘Barbie colombiana’ antes de sus múltiples cirugías

Así se veía la ‘Barbie colombiana’ antes de las cirugías

Después de que Murillo realizara la publicación, los internautas no dudaron en comentar por los sorprendidos que quedaron , pues muchos afirmaron que prácticamente se trataba de otra persona.

“Mi historia con Barbie fue de amores y odios”

“En mi pueblo, donde las niñas eran muy lindas, las llamaban Barbies. Y yo no era muy bonita que digamos. Así que me hacían bullying por eso, por mi apariencia, por mi color de piel. Hasta por mi estrato social, porque mis papás siempre han sido campesinos”, contó en alguna oportunidad.

“Entonces, sinceramente, cuando era chiquita, Barbie no me gustaba, era como inalcanzable”, reconoció.

“Me comí el cuento de convertirme en esa muñeca y hacerme única en Colombia por eso. Era como una especie de venganza contra todos esos que me hicieron bullying en la infancia. Desde joven me decía: ‘Mi venganza será el éxito’. Y lo he conseguido”, señaló.