“Uno pone la vida en perspectiva”: no para el agradecimiento de Juan Pablo Raba a sus seguidores en redes sociales

Entretanto, Mónica Fonseca, la esposa de Juan Pablo Raba, vivió de los momentos menos agradables en su vida. Recientemente, la periodista agradeció por los mensajes de apoyo para su familia, detalló que Juan Pablo ya tiene su WhatsApp, pero que no está de más verificar que sea él y no un tercero.

La primera transmisión del actor tras el trágico suceso

“Cuánto me alegro de que estén bien JuanPa. Lo siento mucho”; “Juanpa lo que sea que les pasó no debió ser nada agradable, lo lamento y me alegra que estén bien y a salvo. Un gran abrazo para Mónica y tus hijos”; “Mi Juan pa sos un berraco papá, salir a hablar y dar las gracias”; “No me imagino el susto tan horrible”; “JuanPa… Un abrazo superfuerte para ti y toda tu familia”; “Gracias por el comunicado, chicos y dejarnos saber que están bien”; “Juan Pablo, qué mal rato! Lo siento tanto! Qué desastre la seguridad en nuestro país”, se lee en Instagram.