Urgente: encuentran al empresario Carlos Ríos, quien había desaparecido en los cerros de Bogotá. Lo secuestraron 4 horas y se escapó

Las primeras versiones daban cuenta que el empresario había salido de su vivienda sobre las 5:00 de la mañana con destino a los cerros en el norte de Bogotá, y que debía regresar pasadas las 8:00 de la mañana, pero esto no sucedió y fue cuando se prendieron las alarmas en su familia.

Su esposa, Silvia Martínez, directora del Premio Simón Bolívar, al percatarse que Ríos no regresó, intentó buscarlo por sus propios medios en las montañas de la capital, y fue cuando se encontró con el reconocido actor Juan Pablo Raba, quien acababa de ser víctima de un atracó en la zona.

¿Qué pasó?

Gracias al trabajo coordinado entre la @SeguridadBOG , @PoliciaBogota y @BomberosBogota se logró encontrar la ubicación del señor Carlos Rios quien estaba desaparecido desde las 7:30 am en los cerros orientales. #AEstaHora está siendo valorado por personal médico. pic.twitter.com/xx9LoQRxHF

Búsqueda y rescate

Al lugar llegaron las unidades de bomberos de las estaciones Chapinero, Central y Puente Aranda, las cuales contaron con el apoyo de los grupos especializados de Aeronaves No Tripuladas SART, Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencia y el Equipo Técnico de Rescate para la búsqueda de Ríos.

La comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, lidera la búsqueda en los cerros orientales de Bogotá, de un hombre de 59 años de edad desaparecido desde las 6:20 a.m. Todas nuestras capacidades en coordinación con @BomberosBogota y @SeguridadBOG para su localización. pic.twitter.com/TbuUFKG979

Robaron al actor Juan Pablo Raba

“Hola, hola, tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno, me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”, dijo Raba en su publicación de Instagram con un tono voz pausado, y desilusionado, quien además lamenta la situación que se vive en la ciudad.