Lo último: este es el retrato hablado de los delincuentes que atracan en los cerros orientales de Bogotá

¿ELN no quiere liberar al papá de Luis Díaz? Ya la tropa se retiró de la zona y la comisión humanitaria está lista. ¿Los secuestradores quieren plata?

“Hola, hola, tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno, me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”, dijo Raba en su publicación de Instagram, con un tono de voz pausado y desilusionado, quien además lamenta la situación que se vive en la ciudad.