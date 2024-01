La historia de la modelo trans que busca convertirse en Miss Colombia: representa al Valle del Cauca

Colombia no es la excepción. Varias regiones comienzan a buscar a la representante ideal con la que puedan competir para convertirse en Miss Colombia y llegar al certamen orbital.

Para Jasmine el mundo de los reinados no le es ajeno. En 2022, participó en el concurso Miss International Queen y llegó a convertirse en primera finalista del concurso. Ahora, tiene sus objetivos puestos en Miss Universo.

En su cuenta de Instagram, la colombiana compartió la alegría que siente ante la posibilidad de participar en Miss Colombia: “Mi madre me dijo un día: ‘la tercera es la vencida’. Y soy fiel creyente de la palabra y el amor tan incondicional de ella. ¡No saben lo feliz que estoy y lo orgullosa que me siento! ¡Gracias a todos por tanto! ”, escribió la modelo.

“Tuve una infancia maravillosa y tuve la suerte de crecer en una familia donde me educaron desde el respeto, donde me educaron con valores, principios y trabajar arduamente por mis sueños. Hoy en día, gracias a esa educación, he podido rodearme de personas que entienden mi transformación”, relata Jasmine.