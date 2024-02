La Negra Candela dice que si Luly Bossa la vuelve a demandar es porque “Necesita ponerse en vigencia”

Muchos logran recordar el lío legal que tuvo Graciela Torres, mejor conocida como La Negra Candela, cuando en 2001 publicó un video íntimo de la actriz Luly Bossa con su entonces pareja sentimental, lo que causó revuelo en el país.

Esta grabación desató toda una polémica debido a que afectó directamente la imagen de la actriz, quien durante un largo tiempo estuvo en el ojo del huracán.

Por este motivo, Bossa en su momento decidió demandar a la periodista, iniciando un proceso legal en su contra que dio mucho de qué hablar en la farándula colombiana.

Dicha demanda habría terminado en una indemnización monetaria, tal y como lo confesó recientemente La Negra Candela en la emisora MIX 92.9, donde reveló que le tuvo que pagar 80 millones de pesos.

Graciela Torres y Luly Bossa | Foto: Instagram @negracandelaoficial - @lulybossa1

“Yo no conseguí ese dinero por medios no honestos, yo me los conseguí con el sudor de mi lengua […] Tuve que pagarle 80 millones de pesos, los cuales pertenecían a mis dos hijos, 40″, mencionó la periodista.

¿Nuevamente Luly Bossa demandará a La Negra Candela?

Hace unos meses y en medio de una entrevista, Luly hizo referencia hacia la posibilidad de demandar nuevamente a Graciela, si ella llegara hablar de la actriz o a referirse al video sexual.

“Contra quienes no tengo demandas, sí [pueden hablar]. Con la persona en cuestión [Graciela Torres] se le ganó una tutela y, se supone, que no se puede meter conmigo, ni con mi nombre, ni con nada. Legalmente, no se podría meter conmigo”, mencionó en su momento en Lo sé todo.

La Negra Candela responde

Ante la posibilidad de ser demanda, La negra candela recientemente hizo referencia al tema, luego de que sus compañeros de trabajo en la emisora MIX, le indagaran sobre el tema, mencionando que, de hacerlo, lo haría porque “necesita ponerse en vigencia”.

“Seguramente en este momento me podría volver a demandar porque necesita publicidad, necesita ponerse vigente otra vez, supongo yo”, expresó ante el micrófono.

Incluso, aprovechó el espacio para hablar del supuesto embargo del que fue víctima hace algunos años, mencionando que todo fue mentira.

“¿De dónde sacaron que a mí me embargaron?, a mí nunca me embargaron, puro cuento, es toda esa ficción que desata la comunicación en el teléfono roto. Yo tengo un compañero muy querido de la universidad, que vive en Alemania hace muchos años, y me llamó muy preocupado porque le dijeron que yo estaba en la cárcel, imagínense [hasta donde llegaron los rumores]”, expresó La Negra Candela.