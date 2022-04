La nueva novia de Al Pacino es 53 años menor que él. ¿De quién se trata?

Foto: A.M.P.A.S. via Getty Images

La leyenda de Hollywood, Al Pacino, de 81 años de edad, está de novio con una mujer 53 años menos que él. Se cree que la relación se consolidó desde inicios de la pandemia por lo que se calcula que la pareja ya lleva dos años y algunos meses juntos, es por esto que ya se muestran en público, según Page Six.

La mujer de 28 años se encuentra en boca de la farándula estadounidense ya que es la ex de Mick Jagger. Se llama Noor Alfallah y es heredera de un jugoso patrimonio familiar. La pareja fue vista esta semana en una cena grupal en Los Ángeles. La prensa ha mencionado que a la joven le gustan mayores, famosos y bastante adinerados; sin embargo, lo último se ha puesto en duda ya que Noor proviene de una rica familia kuwaití estadounidense. Pese a que se cree que llevan un tiempo juntos, la relación se hizo pública hace pocos días.

“Pacino y Noor comenzaron a verse durante la pandemia. En su mayoría sale con hombres mayores muy ricos, estuvo con Mick Jagger por un tiempo y luego salió con Nicholas Berggruen”, dijo una fuente al citado medio. El actor fue visto saliendo del restaurante Felix Trattoria después de disfrutar de una cena con Alfallah en Venice Beach, California, el sábado pasado por la noche.

Alfallah ha salido previamente con Mick Jagger, de 78 años; el inversionista multimillonario y filántropo Nicolas Berggruen, de 60, y también ha sido vista en Los Ángeles con Clint Eastwood, de 91 años, quien, según ella, era solo un amigo de la familia, en 2019.

La mujer ahora sale con uno de los más grandes actores estadounidenses a quién también se le ha visto relacionado sentimentalmente con mujeres mucho menores que él. Su última pareja fue la actriz Meital Dohan, de 42 años de edad y quien aseguró haberlo dejado por viejo y tacaño.

Noor Alfallah habló con la revista Hello y mencionó que la gente ha hecho comentarios sobre su relación pasada con el líder de los Rolling Stones. En medio de sus declaraciones, la joven aseguró que “no se arrepiente” y que “tiene muchos buenos recuerdos” de su relación con Mick Jagger.

“Nuestras edades no me importaban”, aseveró. “El corazón no sabe lo que ve, solo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria, pero fue un momento feliz para mí”. Y agregó: “Mick estaba en mejor forma que yo. Realmente respeto que sea tan disciplinado”.

Marc Anthony y su nueva novia

A parecer es común en el mundo del entretenimiento de que los hombres se involucren de manera sentimental con mujeres mucho más jóvenes que ellos. El cantante Marc Anthony estuvo también en los ojos de la farándula mundial al conocerse de la relación sentimental que lleva con la modelo Nadia Ferreira, menor que el cantante 30 años, por lo que muchos lo han señalado de parecer el “abuelo” de la joven.

Nadie Ferreira fue coronada como la virreina de Miss Universo 2021. Esta hermosa mujer tiene un despampanante cuerpo y unos hermosos ojos claros que la llevaron a convertirse en una de las mujeres más bellas del planeta. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el cantante pone sus ojos y sentimientos en una reina de belleza. Décadas atrás el intérprete de la salsa se casó con una Miss Universo.

Aunque la pareja ha recibido muchas críticas por su diferencia de edad, hay otros que han admirado y hasta envidiado al salsero por salir con algunas de las mujeres más bellas de la esfera global con las cuales ha sostenido largas relaciones, por lo que esperan que esta no sea la excepción.