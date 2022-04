Las sorpresivas exigencias de Residente para dar un concierto en Perú

Residente ha estado en el ojo del huracán luego de haberle lanzado fuertes críticas al cantante colombiano J Balvin, tanto que el rapero puertorriqueño menciona al artista nacional en su más reciente sencillo. Y los ojos siguen puestos en el compositor y cantante luego de que se conociese la lista de exigencias que les entrego a los organizadores de uno de sus conciertos en Perú, hace algunos años. Los organizadores del evento quedaron entonces anonadanos ante las exigencias del cantante que incluso solicitaba autos blindados.

El creador de contenido Carlos Orozco estuvo en su canal de YouTube acompañado de César Ramos, dueño de la productora Masterlive, quien habló sobre diferentes temas y en medio de ellos aprovechó para contar anécdotas de cuando Residente visitó el país sudamericano.

César contó que para el evento Vivo por el Rock, el cual se llevo a cabo en el año 2010 y en el que invitaron a Residente, para su estadía en la nación este solicitó la mejor suite presidencial del país y autos blindados. En medio de la entrevista, el productor mencionó que se cumplieron todas las exigencias del artista, ya que el cantante puertorriqueño se encontraba allí y se había confirmado su participación en dicho evento.

Ramos aprovechó el espacio para mencionar que le sorprendieron las exigencias del artista, dada la sencillez que profesa y por las que esperaba que estas fueran solicitudes con menos lujos. “Me acuerdo de que pedía muchas cosas que no esperaba. Me agarró de sorpresa porque no lo esperaba de Residente. Esperaba pedidos más ‘tranquis’ y luego me pidió cosas más difíciles de conseguir”, enfatizó Ramos.

Residente es un reconocido rapero, cantante y compositor puertorriqueño. - Foto: Foto: Instagram @residente

Cabe mencionar que, ahora, en el sencillo de Residente que menciona al artista J Balvin este le critica fuertemente al colombiano sus lujos y el dinero que lo rodean. El artista puertorriqueño se ha caracterizado por pedir mejores condiciones para sus compatriotas, pero estas solicitudes abren el debate acerca de cuáles son los verdaderos pensamientos ideológicos del rapero.

Estas son algunas de las críticas que le lanza el cantante puertorriqueño al colombiano.

“Es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana. No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino”.

Residente tira una línea que denigra la carrera de Balvin, diciéndole que no tiene calle ni huevos.

“Como le dicen por ahí, ‘Josecito, no tienes calle. Por eso tienes los nudillos blanditos’. Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro. Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano, sin huevos”.

En su tercera línea, René dice que el colombiano es falso y se refiere a las manifestaciones sociales que tuvieron lugar en 2021 en Colombia con el Paro Nacional, cuando los ciudadanos pedían el apoyo de los artistas para dar a conocer sus razones para manifestarse, pero no lo consiguieron por parte del reguetonero.

Residente y J Balvin polémica - Foto: Instagram @residente @jbalvin

Asimismo, Residente dice que la depresión de Balvin fue una excusa para vender su documental, El niño de Medellín, que justamente narra la historia de los inicios de la carrera del colombiano y sus problemas con la ansiedad y la depresión.