“Lo consideraba amigo, por eso dolió”: J Balvin le respondió a Residente

Luego de la pelea –conocida y comentada por muchos– entre el cantante colombiano J. Balvin y el puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, los fanáticos del reguetón se polarizaron entre estos dos reconocidos artistas. Lo que generó infinidad de memes y comentarios en las redes sociales.

Y aunque el puertorriqueño habló por varios lugares acerca de J. Balvin y la postura que tomó en los Premios Grammy, incluso sacando una canción dedicada a él específicamente, el cantante antioqueño se había mantenido completamente al margen de estas disputas públicas y no había hablado con los medios ni se había expresado en redes sociales.

En una entrevista que daba Balvin a una plataforma digital del género urbano, explicó detalles de lo que fue la discusión con Residente, lo que significó para él y también sobre los premios Grammy y el futuro de la industria del reguetón para los próximos años.

“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió. Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, dijo el cantante paisa luego de las fuertes palabras que dijo René contra él en su sesión con Bizarrap.

Además, José, como se llama realmente Balvin, dijo que está acostumbrado a vivir con este tipo de escándalos, que le parece normal al ser una figura pública, por lo que ya está acostumbrado a vivir este tipo de situación y no se siente afectado por ello.

Sin embargo, sí dijo una frase fuerte contra el excantante de Calle 13, ya que afirmó que sí podría haber reconciliación con René, que podrían arreglar las diferencias, pero que amigos no volverían a ser. Afirmó en la entrevista el colombiano.

J Balvin se presentó en los premios Grammy en Las Vegas

En el marco de la 64a. entrega de los Premios Grammy, el más alto reconocimiento al que aspira una persona inmersa en el mundo de la música, que se celebra en el MGM Grand Garden Arena en la afamada ciudad de Las Vegas, se han presentado artistas de todos los géneros musicales y varios nombres de colombianos han resonado en la llamada ciudad del pecado.

La presentación de J Balvin contó con la puesta en escena de más de 40 bailarines que posaban a ambos lados del artista, haciendo un juego de luces y moviendo los brazos en sincronía con el ritmo de la música de su canción In Da Getto. El colombiano se encontraba en medio de una escalera y desde allí cantó su canción, que cuenta en las plataformas digitales con más de 292.422.000 de reproducciones.

El colombiano cantó con María Becerra, la argentina con quien hizo una colaboración en la canción ‘¿Qué más pues?’, y la interpretaron en el teatro que recibió a los artistas más aclamados del momento. El reguetonero llegó vestido con una gabardina roja, mientras que la cantante deslumbró con ropa de cuero negro.

“La fama esta me tiene jodido. Pero no me olvido de lo que sucedió”, bromeó el artista antes de saltar al coro de su canción ¿Qué más pues? “Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar par de cosas pendientes. Esta fama me ha trastornado. Pero no me olvido de lo que pasó. Dame otra noche, quiero verte. Hay un par de cosas pendientes que aclarar”, son algunas de las frases de sus canciones.