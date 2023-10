La razón por la cual Pablo Escobar mandó a robar al ‘Tino’ Asprilla

“Eso me trajo todos los problemas del mundo. Con Bolillo (...) porque los futbolistas no pueden andar en moto en Colombia” , sostuvo el ‘Tino’.

Asprilla recordó en el programa que, en ese entonces, Bolillo Gómez lo amenazó con que si no vendía la moto no podía entrenar: “me dice inmediatamente ‘si no vende la moto no puede volver a entrenar’”. Sin embargo, el joven futbolista no estaba dispuesto a acogerse a las reglas, pese a que les hizo creer que sí. Les entregó las llaves de la moto, pero lo que no sabían era que tenía duplicados”.