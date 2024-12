¿La reina Isabel tuvo un amante como lo insinúa 'The Crown'?

Las primeras dos temporadas de The Crown, la serie de Netflix considerada la más cara de la historia, merecieron todos los elogios por el modo en que recrea el mundo de los Windsor. En especial, The Crown es aplaudida por introducirse en el lado más humano de la familia de la reina Isabel II y por destapar sus conflictos e intimidades de alcoba.

No obstante, hay un momento de la temporada que, aunque muy pasajero, causó estupor en unos e indignación en otros ya que sugiere que Isabel tuvo un affaire con Henry Herbert, el séptimo conde de Carnarvon , cuya familia, entre otras cosas, es dueña de Highclere, el castillo donde se rodó otra serie muy exitosa de época, Downton Abbey.

Como lo ha hecho siempre The Crown, los nuevos capítulos, que abarcan de 1964 a 1977, plantean el panorama tanto británico como internacional de la época. Se registran, entre otros sucesos, la elección de Harold Wilson como primer ministro, el caso del asesor de la reina Isabel que resultó ser un espía, la llegada del hombre a la luna o la descolonización de África.

La gran Olivia Colman, como la reina Isabel, y John Hollingworth, en el papel de Lord Porchester, Porchey, el hombre con quien se le ha rumorado un amorío a la monarca.

Antes de heredar el título de su padre, el noble era conocido como Lord Porchester, un trato de cortesía, pero para la reina él siempre fue simplemente Porchey, pues habían sido amigos desde la infancia. De hecho, fueron tan cercanos, que con el tiempo él se convirtió en el gerente de los establos de la reina.

No hay que olvidar que Isabel no solo es una de las principales y más exitosas caballistas de Gran Bretaña, sino que estos animales revisten para ella una pasión que habría acaparado su vida, de no ser por su trascendental destino. Así, alguien como el conde, que vibraba con ella por este tema, mereció un lugar especial en sus afectos, hasta la muerte de él en 2001.