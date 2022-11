La “relación de adultos” que lleva la protagonista de Stranger Things con Henry Cavill

Millie Bobby Brown, quien es reconocida por su papel protagónico en la serie Stranger Things y Henry Cavill, quien volverá a encarnar a Superman en el universo cinematográfico de DC, vuelven a ser centro de atención de los medios de entretenimiento tras el lanzamiento de la segunda parte de la película de Netflix Enola Holmes.

En entrevista con Deadline, la joven actriz de apenas 18 de edad habló sobre la relación que lleva con el experimentado y cotizado actor. “Con Henry, se siente como una verdadera relación adulta. Como una muy buena amistad, una muy sana”, afirmó Brown a los micrófonos del medio.

Agregó que Cavill es muy estricto con ella. “Conozco a Henry. Él tiene términos y condiciones conmigo. Por ejemplo, no tengo permitido preguntar sobre su vida personal. Ahí él me dice, ‘Millie, cállate. No’. Y yo contesto, ‘Entendido’”, dijo entre risas la joven actriz británica. En medio de estas declaraciones, la nueva película de Enola Holmes fue elogiada por los sitios especializados en cine como Rotten Tomatoes, donde recibió una calificación de 91 % de aprobación.

Hace unos días Cavill también fue tendencia, debido a que anunció su salida de la serie fantástica The Witcher y, además, confirmó que será reemplazado por Liam Hemsworth, en su papel como Geralt de Rivia, el personaje que protagoniza la saga literaria de Andrzej Sapkowski.

A pesar de ya haberse rodado la tercera entrega durante este año con Cavill de vuelta en el rol principal, esta noticia confirmaría la extensión de la serie hasta una cuarta temporada.

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas en la cuarta temporada. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta buceando y viendo lo que puedes encontrar”, indicó la estrella británica en sus redes sociales.

Al respecto, Hemsworth se mostró emocionado por el nuevo reto que disfrutará como actor y fanático de The Witcher.

“Como fan de The Witcher, estoy encantado de tener la oportunidad de interpretar a Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura. Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de ingresar al mundo de The Witcher”, señaló a través de su Instagram el actor australiano.

Esta no sería la primera vez que el actor australiano participe en una producción basada en una serie de libros, pues cabe recordar que antes formó parte del elenco de la saga Los juegos del hambre, creación literaria de Suzanne Collins, dándole vida a Gale, uno de los intereses amorosos de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence).