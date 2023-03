La Segura arremetió contra Nicolás Arrieta por las pullas que este le lanzó: “¿te debo plata?”

Nicolás Arrieta es uno de los creadores de contenido digital para redes sociales más famosos del país, no solo por su peculiar forma para desarrollar material visual y audiovisual, sino también por su personalidad que a lo largo de su trayectoria ha llegado a chocar con varios famosos, causando revuelo en la farándula colombiana, pero sobre todo en el contexto de los influencers.

Ahora, el ‘youtuber’ está envuelto en toda una polémica con la también influenciadora con más seguidores y ganancias de Colombia, Natalia Segura, mejor conocida como ‘La Segura’, después de afirmar que la mujer debe plata.

La Segura arremete en contra de las indirectas de Nicolás Arrieta - Foto: Fotos tomadas de Instagram @la_segura y @nicolasarrieta - Montaje: SEMANA

Todo inició después de que la mujer, por medio de sus historias de Instagram, compartiera que la plataforma de streaming Netflix se llenaría de mucha plata si hicieran una serie o una docuserie sobre su vida.

La caleña sostuvo que lo decía en forma de burla, no obstante, el portal de Rastreando Famosos se encargó de replicar los videos en su perfil, sin esperar que Arrieta públicamente en los comentarios escribiera: “de la plata que debe”.

La también modelo no se quedó callada y saltó en su defensa de una manera contundente. “Quisiera saber si te debo plata, que yo sepa no he tenido contacto contigo como para deberte algo a ti, como para que tengas tanto poder de decir ‘de la plata que debe’ o de qué fuentes sacas esa información”, señaló.

Asimismo, agregó que, “si de fuentes hablamos, por este lado yo tendría tanta información y tantas pruebas para exponer a cierta o ciertas personas, pero si no lo hago es por mi propia decisión y porque prefiero resolver eso en un tribunal, con pruebas y todo. O simplemente puedo no hacer nada, pero créame que es a mí a quien le quedarían debiendo plata, indemnización y hasta jubilación por la cantidad de cosas, estafas, robos y todo por lo que he pasado”.

Días atrás, la colombiana despertó todo tipo de reacciones e incluso preocupación por parte de varios internautas tras publicar una historia en su Instagram con lo que sería una frase de ‘reflexión’ sobre la vida.

“El mundo y la gente es una mie*** (sic)... Ya no quiero ser parte de él. Quiero irme muy lejos donde pueda ser feliz”, escribió la joven, donde a su vez agregó un emoji de la paloma de la paz.

La Segura se ha convertido también en un ejemplo de superación para otras mujeres. - Foto: Foto tomada de Instagram @la_segura

Aunque la historia fue eliminada por la influenciadora, la frase despertó la inquietud de muchos de sus fans, quienes, preocupados, no dudaron en preguntarle qué le ocurría. Fue tal la insistencia de los usuarios en Instagram que la joven tuvo que salir a hablar sobre lo que ha estado pasando en estos últimos días.

“Sé que muchos han estado preocupados escribiéndome al DM alocadamente por la imagen que puse el otro día y borré después. No he pasado y no estoy pasando unos buenos días en estos momentos, pero no vamos a enfocarnos en eso. No quiero dar muchos detalles porque he estado mal (...) Cuando logre salir de esto, les daré un testimonio (...) Estoy viva que es lo importante. No estoy de lo mejor posible emocional y mentalmente, pero estamos trabajando por eso y listo”, señaló La Segura en sus redes sociales.

Por último, concluyó su mensaje con una reflexión y consejo sobre el afrontar situaciones complejas en la vida y seguir adelante con la mejor actitud.

“Y por eso también uno se tiene que ayudar y levantarse a veces y de alguna manera decir: ‘de alguna manera yo tengo que poner mi granito de arena y como sea seguir adelante, porque de eso se trata la vida’”, expresó la creadora de contenido digital, quien además se disculpó por no manejar las cosas de la mejor forma, pero que está tratando de mejorar.