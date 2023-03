“La vida me abofeteó”: esta fue la confesión de La Segura por un momento difícil que está viviendo

Natalia Segura, mejor conocida en las redes sociales como La Segura, es una de las creadoras de contenido digital con más seguidores y ganancias de Colombia. Hasta el momento ha logrado conformar una audiencia de más de 8,6 millones de personas en su cuenta de Instagram, que a diario están pendientes de cada una de sus publicaciones sobre su vida personal y sus proyectos.

Sin embargo, durante este último año, su salud se ha visto seriamente afectada, lo cual no ha sido nada fácil para la influencer por causa de unos biopolímeros que le inyectaron en sus glúteos algunos años atrás. Incluso, desde finales de 2022 hasta la actualidad, la caleña se sigue viendo afectada por estas consecuencias.

La Segura se convirtió en una de las creadoras de contenido más comentadas. Instagram @la_segura - Foto: Fucsia.com

A pesar de su dura condición de salud, en una nueva oportunidad la influencer aseguró que poco a poco se va recuperando, pero que puede ser algo que nunca se desvanezca porque es imposible hacer una extracción completa de los biopolímeros.

Días atrás, la colombiana despertó todo tipo de reacciones e incluso preocupación por parte de varios internautas tras publicar una historia en su Instagram con lo que sería una frase de ‘reflexión’ sobre la vida.

“El mundo y la gente es una mie*** (sic)... Ya no quiero ser parte de él. Quiero irme muy lejos donde pueda ser feliz”, escribió la joven, donde a su vez agregó un emoji de la paloma de la paz.

'La Segura' suele ser muy criticada por los usuarios en redes. - Foto: Instagram @la_segura

Aunque la historia fue eliminada por la influenciadora, la frase despertó la inquietud de muchos de sus fans que, preocupados, no dudaron en preguntarle qué le ocurría. Fue tal la insistencia de los usuarios en Instagram que la joven tuvo que salir a hablar sobre lo que ha estado pasando en estos últimos días.

“Sé que muchos han estado preocupados escribiéndome al DM alocadamente por la imagen que puse el otro día y borré después. No he pasado y no estoy pasando unos buenos días en estos momentos, pero no vamos a enfocarnos en eso. No quiero dar muchos detalles porque he estado mal (...) Cuando logre salir de esto, les daré un testimonio (...) Estoy viva que es lo importante. No estoy de lo mejor posible emocional y mentalmente, pero estamos trabajando por eso y listo”, señaló La Segura en sus redes sociales.

Por último, concluyó su mensaje con una reflexión y consejo sobre el afrontar situaciones complejas en la vida y seguir adelante con la mejor actitud.

“Y por eso también uno se tiene que ayudar y levantarse a veces y de alguna manera decir: ‘de alguna manera yo tengo que poner mi granito de arena y como sea seguir adelante, porque de eso se trata la vida’”, expresó la creadora de contenido digital, quien además se disculpó por no manejar las cosas de la mejor forma, pero que está tratando de mejorar.

Aunque la creadora de contenido colombiana tiene miles de seguidores que la apoyan, en varias ocasiones algunos usuarios le hacen comentarios poco agradables, muchos de ellos criticando su físico.

En una oportunidad, la caleña estuvo interactuando con la caja de preguntas, y allí un usuario criticó su físico con el siguiente comentario: “Deberías hacerte los senos, se te ven desparejados y caídos”, por lo que la creadora de contenido no dudó en responderle que ese no era problema de él y que su opinión para ella “no importaba”.

“Deberías de ahorrarte tu opinión porque me vale cu**. Deja de opinar sobre el cuerpo ajeno, ¿cuándo lo van a entender?”, manifestó, algo molesta la caleña.

La Segura se ha convertido también en un ejemplo de superación para otras mujeres. - Foto: Foto tomada de Instagram @la_segura

Adicionalmente, agregó que aunque no suele molestarse con facilidad por los comentarios que recibe en redes, por el contrario, hay otras situaciones que sí le molesta que le critiquen pues, según ella, a nadie le debe importar el cómo luzca.

“A ti qué ver*** te importa cómo se ven mis tetas”, resaltó.

Asimismo, dejó ver su inconformidad con otro comentario que le hizo un usuario en la dinámica de Instagram sobre qué opina su pareja sobre las fotos que sube ella mostrando la cola.

“Ningún hombre debería decidir cómo te vistes y qué te pones. Eso dejémoselo a hombres machistas. Mi novio no decide ni decidirá cómo me visto yo; eso no me define como mujer y él lo sabe”, concluyó en uno de sus videos.