La sorpresa que se llevó migrante en Estados Unidos con sus ahorros de toda la vida, ‘quedó sin nada’, por culpa de sus padres

Continuó con la historia en el video que trasmitió: “Me dijo mi papá: ‘¿por qué?’, y yo le respondo que ya hice lo que tenía que hacer, me compré mi terreno y pues todo el dinero que me tiene guardado usted, refiriéndose al papá”.

Sin embargo, la noticia que le tenían al migrante no era alentadora, sus padres no querían que regresara a su país porque se habían gastado todo el dinero que les había enviado durante esos años de ahorro.

El migrante muy angustiado, desconsolado y triste siguió contando la historia en el video: “Mi papá me dijo que no me fuera para allá, que allá iba a aguantar hambre”, acto seguido el joven asegura que le dijo a su padre que no pasaría hambre, pues él tenía el dinero que había ahorrado durante cinco años.