Las canciones de Shakira que han retratado su historia con Piqué

Se acabó la espera: en sus cuentas oficiales, Shakira había anunciado hace unos días, en inglés y en español “The She Wolf is back on January 11th! ¡La Loba está de regreso este 11 de enero!”.

Y esa ‘loba’ lanzó este miércoles junto al productor argentino Bizarrap la BZRP Music Session #53, una nueva colaboración en la que la barranquillera le canta al desamor, en clara alusión —de nuevo— a su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, en junio de 2022, después de doce años de relación y dos hijos, Sasha y Milan.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique; yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice una parte de la canción que indica una indirecta para su ex.

Desde que se conoció la relación de la artista con el exfutbolista, los ojos de la prensa internacional se posaron en los movimientos de sus vidas, tanto en los temas profesionales como en los personales. Cabe recordar que Shakira y Piqué empezaron su amorío luego del Mundial de Sudáfrica donde la barranquillera fue la encargada de hacer la apertura del evento e interpretar la canción oficial Waka Waka.

Fue en el año 2011 cuando la colombiana oficializó su relación con el entonces jugador del Barcelona F.C. a través de un trino que estaba acompañado con una foto de ambos. Cabe resaltar que el español es 10 años menor que ella y esto desató todo tipo de comentarios que a la barranquillera no le importaron.

Shakira y Gerard Piqué conformaron una familia con dos hijos - Foto: Jaume de la Iguana

En el 2017, Shakira quiso demostrar el amor que sentía por su entonces pareja sentimental y decidió componerle una canción titulada Me Enamoré. La letra de este sencillo narra la historia de cómo nació el sentimiento y lo atractivo que le parecía Piqué en ese momento.

Ese mismo año, la cantante lanzó Amarillo que hacía parte de su álbum El Dorado y decía: “es tan irreal lo que me hace enamorarme cada día más”. Dando por sentado que estaba completamente enamorada y feliz de estar con el exfutbolista.

La Bicicleta fue otro de los éxitos musicales que ha tenido Shakira durante su carrera y que tuvo colaboración del también colombiano Carlos Vives. En esta hablaba de los sitios de donde son oriundos los artistas y en el cual Shakira nombraba a su ex: “que sí, a mi Piqué, tú le muestres el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona”.

En el 2022, tras conocerse la noticia sobre la separación entre Shakira y Piqué por una infidelidad del español con una joven de 23 años llamada Clara Chía, la cantante no dudó en lanzar indirecta aun sin oficializar su ruptura, pero si enviando señales de lo que muchos ya rumoraban.

Canción entre Rauw Alejandro y Shakira - Foto: JAUME DE LA IGUANA

Te Felicito fue una canción que la barranquillera hizo con Rauw Alejandro y que en el momento de lanzarse fue directamente relacionada con el exdefensa. “La gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti, Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa”, fueron partes del éxito musical.

Shakira es una de las cantantes latinas con más reconocimiento en todo el mundo y al conocerse su historia de ruptura con Gerard Piqué quiso sacarle provecho para crear música nueva y asimismo pasar su tusa. Por eso su canción Monotonía narra la historia de cómo se sintió al enterarse de lo sucedido y logró ocupar los primeros lugares durante su lanzamiento.

La pareja lleva más de un año juntos - Foto: Instagram

“Tu distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”, es una de las partes de la canción de la barranquillera dedicada a su expareja.