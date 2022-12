Las duras críticas a ‘Poncho’ Herrera por su ausencia en el regreso de RBD

La noticia de que RBD hará una gira por varios países de América latina, en donde muy posiblemente se incluya a Colombia, ha despertado el sentimiento de nostalgia de muchos ‘millennials’ que crecieron escuchando temas como Rebelde, Solo quédate en silencio, Sálvame, Ser o Parecer y Bésame sin miedo, entre otros que se convirtieron en éxitos radiales y ahora hacen parte de los más escuchados en algunas plataformas.

Días atrás, en redes sociales se había estado viendo una reunión en la que participaron Maite Perroni, Anahí, Christopher Von Uckermann, Christian Chávez y Dulce María. Después estos cinco ex miembros de la banda mexicana dejaron sus perfiles en blanco, donde decenas de usuarios especularon sobre lo que podía pasar: una gira de reencuentro de la agrupación.

Pues bien, en las últimas horas, lo confirmaron a través de las redes sociales, noticia que dejó a más de uno con la boca abierta y a la expectativa de lo que sería, al parecer, su última gira de reencuentro después de varios años sin presentarse en un escenario en vivo. Pero hubo un detalle del que se fijaron muchos y es que al igual que como se puede apreciar en el corto, las cosas no serán iguales y será algo temporal, Alfonso Herrera, más conocido como ‘Poncho’, no estará en esta gira.

Dentro del elenco de Rebelde se encuentra Alfonso en el papel de Miguel Arango, un joven que quiere vengar la muerte de su padre y se entera de que su enamorada, Mía Colucci, es hija del asesino de su padre.

Muchos saben que en su momento el actor dijo que no quería desenfocarse de su carrera y en RBD estaba haciendo algo, que de cierta manera no le gustaba. Él era consciente que lo suyo no era cantar. Pero ya él había lanzado algunos comentarios sobre su participación en la agrupación. Reconoció que se sintió muy disgustado porque a los integrantes de la banda no les estaban pagando lo suficiente, a pesar de los esfuerzos que tenían que hacer por cuenta de su apretada agenda.

Hasta Christian Chávez recordó y dio duras confesiones de cómo vivieron las grabaciones de la exitosa serie mexicana, hace 18 años, en una entrevista para el programa del conductor Yordi Rosado.

“Era una locura, muy chingona, pero el ‘lado b’, era muy desgastante. (...) La fama y todo esto se va haciendo más grande, y entonces cuando te vuelves mundialmente famoso, ya no tienes tiempo para descansar, ya no comes bien y ya no duermes bien. Lo que pasaba es que grabábamos de 7 a 9 de la noche y ahí nos íbamos al set a ensayar las canciones y las coreografías de 9 a 11:30 de la noche y entonces a las 11:30 te ibas a tu casa, llegabas con toda la adrenalina a estudiar las escenas de tu siguiente día, dormías a la 1:30 o 2 de la mañana y te tenías que levantar a las 6 de la mañana para irte al llamado y obviamente todo eso de niño lo puedes, pero el tiempo te lo va cobrando”, contó.

Ante la presión y el ‘desgaste’, los protagonistas vivieron ansiedad de maneras distintas; para Christian fue el inicio de un momento que afectó gravemente su salud, su vida personal y su carrera.

“A mi, empezó eso de ‘ah pues tomate esta pastilla’ y claro empiezas y dices ‘wow ¿qué es esto?, qué chingón, aviéntame otros 20′ nos daban una cosa como bebida energizante y eso parecía cocaína liquida porque te la tomabas antes de salir al concierto y era así como que te trepaba. (...) Así era el itinerario de los conciertos: llegábamos al aeropuerto, gente que se colaba, nos tenían que sacar directamente a las camionetas, por eso empezamos a viajar en aviones privados porque las aerolíneas no querían y no podían; nos seguían, escuchar los golpes o el sentir que te van a partir un vidrio era estresante. (...) Llegábamos a una ciudad, entrábamos al hotel, dormíamos y se escuchaba afuera los fans cantando las canciones, y era muy bonito, pero al mismo tiempo era una cosa de psicosis y ansiedad que no podías ni descansar porque cantabas, vivías y respirabas las canciones, el tema”, reveló Chávez.

A pesar de los duros momentos que vivieron los exintegrantes de la banda, en diciembre de 2020, cuatro de ellos, realizaron un concierto virtual que llevó el nombre de Ser o Parecer; todo un éxito y aunque en su momento Christopher dijo que era muy difícil volver a ver un evento igual, las peticiones de sus seguidores fueron más fuertes y ahora se viene una gira por América latina.

Por su parte, a Poncho le han reclamado en las redes por no participar en este reencuentro y hasta lo han tildado de “resentido”. En Twitter han salido un gran número de trinos, convirtiendo al artista en tendencia.

Los RBD hablando de la gira

