Las excentricidades de la pareja de Mateo Carvajal: así es su nuevo y lujoso apartamento

Mateo Carvajal es un reconocido deportista e influencer, varios lo recuerdan gracias a la relación que sostuvo con la presentadora y modelo Melina Ramírez, fruto de este amor la pareja tiene un hijo, Salvador; sin embargo, ambos tomaron rumbos aparte y se encuentran comprometidos con sus respectivas parejas.

Carvajal se comprometió algunos meses atrás con la modelo Stephanie Ruiz. Por medio de su cuenta personal en Instagram, el exparticipante de La Isla de los Famosos, mostró el lujoso apartamento en el que vive con su pareja y las modificaciones que le ha hecho Ruiz al mismo.

Por medio de su relato, Carvajal empezó contándole a sus seguidores que recientemente se mudó con Stephanie a su nuevo apartamento y manifestó que varias de las compras que hizo la modelo son poco usuales y comunes.

“Bienvenidos a este capítulo que se llama compras que nadie necesita, por Stephanie Ruiz. Nos acabamos de mudar y ella fue la encargada de comprar unas cosas que nadie en la vida corriente utilizaría”, aseveró Carvajal.

Mateo Carvajal es un deportista e 'influencer' colombiano.

Una de las cosas que más sorprendió a los seguidores de la pareja fue la compra de una papelera inteligente que tiene un costo aproximado de 700.000 pesos. Este utensilio se abre de manera automática una vez que la persona le coloque la mano encima. Y tiene un temporizador que contabiliza los segundos para tener presente el momento en el que se va a cerrar.

Mateo Carvajal y su pareja Stephanie Ruiz.

Carvajal también contó que su pareja compró unas “toallas de mano de diseñador, que, si no, no servían. Valen como 100.000 pesos. Imagínese, usted se seca las manos ahí y hay que botarlo”.

Para finalizar, Mateo mostró que su pareja mando a colocar un lavamanos que alumbra para indicar cuando el agua está fría y cuando está caliente. “La luz roja indica cuando se pone caliente, y la azul, cuando está fría”.

Mateo Carvajal habló de su dura depresión: “decía que me quería matar”

Meses atrás, el creador de contenido, deportista e influencer fue entrevistado por la presentadora Laura Acuña, en medio de su relató Carvajal habló de una difícil etapa por la que tuvo que atravesar.

El creador de contenido aseguró que antes de llegar a la fama se sintió como un fracasado y alguien que había logrado poco en la vida, en medio de ese sentimiento, la depresión se apoderó de su vida tanto así que pensó quitarse la vida. Mateo aclaró que todo detonó porque no encontraba un rumbo en el área profesional, no sabía que estudiar y sentía presión, ya que sus primos habían culminado sus carreras.

“Es que a mí me daban depresiones muy tontas. Yo como en medio de sentirme tan frustrado, porque vengo de una familia donde todos son inteligentes, mis primos ya todos graduados administradores, y yo sin pegarle a nada… Mi papá ya vio que me estaba sintiendo muy frustrado y él como que en esa ayuda incondicional me dijo: ‘¿Qué quieres hacer? Estudia deportes”, mencionó.

Y agregó: “Y yo decía uno de deportes, no vive, me dio por decir que yo me iba a matar. Entonces, era súper showsero, me gustaba estresar demasiado a mi mamá. Entonces, cuando yo trabajé ‘me quiero matar, qué es esta vida, superdramático’ (…) A todo el mundo le decía: ‘me quiero matar’ y todo el mundo de me decía: ‘Ay, cómo se te ocurre’… y yo toda víctima”.

El ganador del Desafío Súper Humanos 2017 habló de una difícil etapa en su vida.

Carvajal mencionó que este suceso se convirtió en un arma para llamar la atención de su familia y amigos; sin embargo, mencionó que fue un amigo quien le brindó apoyo para salir de esta compleja situación.

“Hasta que la respuesta de un amigo me cambió todo el pensamiento, me dijo ‘marica mátese, pero antes de hacerlo, intente hacer algo que a usted le guste y por lo menos se va con la tranquilidad, se va a matar, pero que intentó hacer algo”.