‘Las locuras mías’: esta es la mujer que fue la inspiración del éxito de Silvestre Dangond

Silvestre Dangond cautivó a millones de colombianos con su debut en la música nacional, donde brilló con su potencia vocal y el sabor que le imprimió al vallenato. El colombiano se dio a conocer con sus temas y proyectos artísticos, catapultándose a la fama y ubicándose como uno de los representantes del género.

El artista despertó toda clase de reacciones en sus seguidores con las propuestas que lanzó en la escena musical, ganando reconocimiento por letras como La gringa, Locuras mías, Niégame tres veces y La indiferencia. Su paso por los medios ayudó a que muchas más personas conocieran sus ideas y sus temas, al punto de cantarlas a grito herido en muchos eventos y fiestas.

Silvestre Dangond: las locuras mías. - Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

Sin embargo, detrás de algunas de sus letras está Omar Geles, un cantante, acordeonero y compositor de vallenato colombiano. Conocido por sus temas de ‘Busca un confidente’, ‘Los caminos de la vida’, ‘No voy a llorar’, entre otros. También hizo parte del grupo musical ‘Los Diablitos’.

El artista de 57 años, nacido en Valledupar, capital del César, ha creado un gran repertorio gracias a sus composiciones, una de ellas es ‘Las locuras mías’, un éxito total cantado por Silvestre Dangond, la cual fue lanzada al mercado en 2020.

Recientemente, Omar Geles contó quién sería la mujer que lo inspiró para escribir ese tema. Con una foto y estrofa de la canción compartida en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, mostró el rostro de ella.

Se trata de Maren García, esposa de Omar Geles, con quien el cantante enamorado tuvo un noviazgo por más de diez años y es la madre de sus hijos menores. En 2021, le propuso matrimonio en una fiesta que su familia y amigos le había organizado.

Omar Geles y su esposa. - Foto: Instagram: omargeles

Finalmente, la descripción de la publicación en la red social, iba con el siguiente segmento: “Quién quita que haya en ti una llamita de querer vivir una experiencia distinta, qué tal si te despierto esas maripositas, por favor, acéptame una cena clandestina”.

Ante dicha publicación, Maren, mediante un cariñoso comentario, le respondió: “Te amo mi otra mitad”, el cual iba acompañado de un corazón.

Inteligencia artificial crea un vallenato inédito con la voz de Silvestre Dangond

Recientemente, un usuario compartió en su cuenta de Instagram una canción creada por IA que llamó la atención. Lo curioso es que la canción fue elaborada utilizando la voz del reconocido cantante vallenato Silvestre Dangond.

El tema en cuestión es un vallenato de despecho, cuya letra dice: “Haz lo que quieras, no hay duda de que mi corazón te ha olvidado. Lo que me llevé de ti es una gran decepción. No me supliques, por favor, no me pidas perdón. Aléjate, quiero que te vayas lejos, estoy cansado de tus mentiras y tus celos. Te repito una vez más que nunca volveré contigo”. Estas estrofas fueron reveladas por el usuario.

Silvestre Dangond tendría un hijo perdido, dice un joven tiktoker. - Foto: Fotos: redes sociales de @silvestredangond y @joseyuseff

Es importante recordar, que en el año 2022, el director de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) solicitó a la inteligencia artificial que compusiera un vallenato con el objetivo de animar a los ciudadanos a cumplir con el pago de impuestos. El resultado también resultó sorprendente y cumplió con su propósito.

Como se mencionó, en 2022, el director de Impuestos y Aduanas Nacionales de la República de Colombia, Luis Carlos Reyes, le había pedido a la Inteligencia Artificial (IA) componer un vallenato sobre obligaciones tributarias. Algunos seguidores del director de la Dian en esa red social, se pronunciaron a respecto asegurando la creatividad de dicha herramienta.