¿Laura Tobón montando en TransMilenio? Una foto sorprendió a sus seguidores

La presentadora Laura Tobón es una de las colombianas mar queridas y admiradas por su belleza y talento, que la han hecho merecedora del corazón de miles de usuarios.

Arranco nuevo año 2023 y la también modelo celebró junto con su familia un día especial, su cumpleaños el 5 enero. En algunas de las publicaciones que hizo sobre ese día, mostró cómo su esposo Álvaro Rodríguez la sorprendió con una cena, música en vivo y una espectacular torta.

“¡Cumplo 33 y no puedo creer cuántas cosas he vivido en este año! Desde que soy mamá mi vida se ha transformado de mil maneras y ahora mis prioridades, mis actividades, mi tiempo está dividido en muchas partes”, dijo la presentadora.

Laura Tobón y su esposo Álvaro Rodríguez - Foto: @laura_tobon

Ahora, los internautas han querido recordar algunos momentos de la presentadora, y se volvió a hacer viral una foto donde Tobón dejó a un lado el carro y se subió al transporte público bogotano.

Lo que más llamo la atención de los usuarios fue la reacción que tenía al subirse al TransMilenio, puesto que muchos pensaron que parecía entrando a vivir la mejor experiencia de su vida. “Hoy fue uno de esos días que nunca voy a olvidar. Gracias a los que fueron parte de #decidenmidia #cirilo”, escribió la modelo en su post.

Laura Tobón montó en Transmilenio con su mascota - Foto: @laura_tobon

Hubo un detalle en la publicación que, para los seguidores de Laura, los hizo recordar un momento bastante emotivo, puesto que muchos recuerdan que su peludito no está con ella actualmente. La presentadora despidió a su amigo más fiel en el 2019, Cirilito; esta mascota la acompañó durante cinco años a ella y a su pareja. Tristemente, ahora su compañero fiel no está para recordar esta aventura que vivieron juntos.

Cabe resaltar que ahora Laura Tobón tiene un nuevo perrito que la acompaña a ella y a toda su familia, en especial a su hijo Lucca. Se trata de Patacón, un Bulldog Francés colombo-francés de color gris y ojos cafés que llegó a dar alegría al hogar luego de la pérdida de Cirilito.

La presentadora compartió una publicación hablando de lo triste que se sintió cuando su primera mascota murió y que con Patacón había entendido el amor que siente por los animales.

“Siempre he tenido un gran amor por los animales, pero tengo que decirles que desde Cirilo, nuestro primer perro, y ahora con la llegada de Patacón me he vuelto aún más sensible con el tema. 🐶 Siento que el mundo cada vez es más consciente con el cuidado y respeto de nuestra biodiversidad y medio ambiente con el pasar de los años 💚”.

La presentadora creó un perfil propio para su perro Patacón - Foto: @pataconbulldog

Patacón tiene su propia cuenta de Instagram y allí cuenta con más de 37 mil seguidores. En este perfil, Laura Tobón comparte fotografías de su mascota y su hijo Lucca, quienes han logrado crear un vínculo muy fuerte.

¿Para cuándo el segundo hijo?

Álvaro Rodríguez y Laura Tobón están cerca de cumplir 8 años de estar juntos. Esta parejita se ha mostrado muy feliz desde que llegó un nuevo acompañante a sus vidas, Lucca. Desde entonces la bogotana no se ha quedado quieta y todos los días incluye a sus seguidores a su vida como mamá.

Uno de esos procesos ha sido la transformación de su cuerpo tras tener un bebé. Ese cambio lo está manteniendo con una fuerte rutina de ejercicios para tonificar su cuerpo y volver a obtener su figura.

Sin embargo, a pesar de querer volver a su estado natural más de uno se pregunta si en sus planes está el tener un segundo hijo y en medio de una interacción en sus redes un seguidor le hizo dicha pregunta.

A lo que con una gran sonrisa, Laura le respondió que sí desearía con mucha emoción volver a ser mamá, pero aún no tienen una fecha programada. “No tenemos ni fecha, ni planes, por ahora, para un segundo bebé” comentó la presentadora.