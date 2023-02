“Toda una diosa” Así le dicen a Laura Tobón por sexys fotos en traje de baño

Laura Tobón es una de las presentadoras más seguidas de la televisión nacional. Aunque ha estado ausente de las pantallas durante un tiempo debido al nacimiento de su primer hijo, Lucca Rodríguez; Tobón no pierde sus seguidores ni la cantidad de personas que están pendientes día a día de sus atuendos, estilo y contenido.

La modelo y presentadora ha logrado construir una gran carrera de más de una década en el mundo de la presentación. La bogotana hizo sus primeras apariciones en cámara gracias al programa Estilo RCN y luego pasó a ser la conductora de importantes formatos como La Voz, La Rueda de la Fortuna y La Vuelta al Mundo en 80 risas.

Tobón recientemente ha compartido con sus seguidores su faceta como madre, luego del nacimiento de su primogénito. Días atrás la modelo bogotana volvió a dejar sin aliento a más de uno, luego de compartir unas fotografías en su cuenta personal de Instagram en las que porta un vestido de baño rosado.

Modelo y presentadora de televisión. Tiene 33 años. - Foto: Instagram: @laura_tobon

Varios de sus fanáticos admiraron lo tonificado y cuidado que está su cuerpo pese haber pasado por un embarazo. Desde Cartagena, Laura publicó un carrete de cuatro fotos y un video donde se puede observar a la presentadora de 33 años modelando un hermoso traje de playa color rosado que hace juego con su bronceado; además, las gafas blancas que luce le dan un toque chic y elegante a su atuendo.

Estos fueron algunos de los comentarios que recibió la modelo. “Cómo tiene el cuerpo así después de un bebé”, “increíble el mujeronón que eres”, “hembronón”, “le das fuerza a mi corazón. Estás hecha todo un bombón”,”qué lindo se te ve el color rosado”, Espectacular”, “divina y bellísima como siempre”, “divino tu traje de playa”.

Sebastián Vega confesó cómo se sintió al ver sin ropa a Laura Tobón

Sebastián Vega es uno de los actores de la televisión nacional con más trayectoria, desde que era muy joven inició en el mundo de la actuación y hoy en día se mueve por redes sociales.

Resulta que el joven, quien se casó hace poco, estaba en Colombiamoda acompañando a su pareja Valentina Ochoa, por una pasarela que ella estaba organizando, durante el proceso, Ochoa metió al actor a una prueba de vestuario y ahí fue donde se encontró con Laura Tobón.

“Normalmente, las pruebas de vestuario son muy rápidas y las modelos se cambian frente a otras modelos y el resto de las personas que están presentes, razón por la que dejan su cuerpo al descubierto”, dijo el joven en conversación con la presentadora Laura Acuña.

En medio de todo eso estaba el actor quien terminó viendo a más de una modelo desnuda. “Yo le estaba ayudando a Valentina, cuando fue que entraron las modelos y empezaron a cambiarse, inicialmente me dio mucha pena, sin embargo, el corre-corre era tal, que tuve que concentrarme y ser profesional, levantaba la mirada hasta las rodillas, pero a todas las modelos top las vi”,

Sebastián Vega y su esposa - Foto: @sebastian_vega1

“De hecho, en un momento apareció Laura Tobón que es una hembra y le dijo a mi esposa “Mari....tu marido qué hace acá”, a lo que le respondió “me está ayudando Lau” y la situación se tornó divertida, reveló el actor.

Sebastián Vega y Laura Tobón - Foto: @sebastian_vega1 / @laura_tobon

Sebastián Vega, también contó en el programa, que le había dicho a su esposa que por qué lo había metido en algo que para él era completamente desconocido, a lo que ella le respondió: “normal”. “Es el pudor, pero la verdad es que no hay morbo”, dijo apenado el actor.

Sebastián Vega - Foto: Pantallazo YouTube La sala de Laura Acuña

Por redes sociales, los usuarios se pronunciaron ante la historia: “jajaja no me imagino al Sebastián viendo con la boca abierta a todas esas bellísimas mujeres, cualquiera se hubiera vuelto loco”; “jaja ese Sebas es una ternura, incluso podría pasar por gay”; “la verdad es que estaba como en Davivienda, en el lugar equivocado, qué pena”; “las modelos están acostumbradas, además son hermosas y poco inseguras, así deben ser las pruebas de vestuario, eso no es nada raro”; “increíble que Vega tenga ese tipo de experiencias, definidamente hay hombres con mucha suerte”; “Uff mamacita, lo que yo daría por ver a la mujer más bella de Colombia, sin palabras”.