Carolina Cruz y Lincoln Palomeque estuvieron juntos en una importante celebración

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fueron una de las parejas que decidió ponerle fin a su vínculo amoroso durante el 2022. Asimismo, indicaron en marzo pasado que fue una decisión tomada por mutuo acuerdo.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida”, precisaron en aquella oportunidad.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque - Foto: Instagram @carolinacruzosorio - @lincpal

Cruz despertó toda clase de reacciones en las plataformas digitales y los medios nacionales luego de confirmar esa noticia y de dar a conocer que se dedicó de lleno a la recuperación de su bebé Salvador y a sus nuevos proyectos laborales.

Justamente este 11 de enero los famosos colombianos volvieron a reencontrarse para celebrar anticipadamente los dos años de vida de su hijo menor. La expareja no dudó en hacer una gran fiesta con actividades para los invitados, entre ellos, algunos personajes de la televisión colombiana.

El evento fue guiado por profesionales en fiestas de niños, allí se pudo evidenciar que Carolina y Lincoln dejaron atrás su pasado y compartieron con todos. Se tomaron fotos juntos con su pequeño Salvador y Matías y compartieron varios videos en sus historias de Instagram.

Los padres de Salvador celebraron su cumpleaños por lo alto. - Foto: @carolinacruzosorio

Amigas de la presentadora caleña como Yaneth Waldman, Jessica de la Peña y Carolina Soto asistieron para celebrar la vida de Salvador. Una de las cosas que llamó la atención de los internautas fue que allí también estuvo Holman Fuentes, el hombre con el que se ha relacionado con Carolina de tener una relación sentimental.

Él no dudó en cantar el feliz cumpleaños y tomarse fotos con el hijo menor de la exreina y el actor cucuteño. “Cumpleaños feliz a este campeón de la vida. Te amo”, escribió Fuentes en su publicación de Instagram.

Holman Fuentes asistió a la fiesta de Salvador. - Foto: @holmanfuentes

Carolina Cruz reveló cómo asimiló su hijo mayor la separación con Lincoln Palomeque; contó la inesperada reacción del niño

La vallecaucana llamó la atención de más de un curioso en las redes sociales con una entrevista que concedió a Eva Rey, para su formato Desnúdate con Eva Rey. La presentadora de Día a día destapó detalles de su privacidad y su vida íntima, relatando momentos que marcaron su proceso como mamá y la ruptura con el actor.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el contenido, Carolina Cruz se destapó sobre otros puntos que giraron alrededor de su separación y la decisión que tomó con su expareja de moverse por caminos distintos. La modelo fue clara en los motivos que habrían influido para terminar y el impacto que esto causó en su vida.

Sin embargo, en el diálogo, Eva Rey aprovechó para preguntarle a la exreina de belleza cómo fue el proceso específicamente con Matías, su hijo mayor. La española quiso saber si en algún momento el menor preguntó a su mamá sobre la ruptura o si estuvo interesado en que ambos famosos se reconciliaran.

“Yo voy saltando de temas, pero efectivamente todo lo de Lincoln está sanado. Matías, que es más consciente de todo, ¿alguna vez ha dicho: ‘por qué no están juntos, por qué no vuelven’?”, indagó la periodista, a lo que le agregó: “Tengo amistades que me dicen que los niños a veces piden eso”.

Carolina Cruz aseguró que no había ocurrido esto, ya que su hijo entendió muy bien lo que estaba sucediendo con sus papás y únicamente hizo algunas preguntas relacionadas con el rol de Palomeque y ella en su vida. La presentadora sí afirmó que para ella no fue fácil, pero Matías la dejó sin palabras con la reacción que tuvo.

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz junto a su hijo mayor, Matías - Foto: Cuenta de Instagram @lincpal

“Yo le dije: ‘Mira, resulta que papá y mamá siempre van a ser mamá y papá, pero muchas veces las parejas, hay algunas que se llevan muy bien como novios, pero otras que se llevan mejor como amigos. Tu papá y yo nos entendemos mejor como amigos que como novios’”, comentó.

Para finalizar, la presentadora de Día a día indicó que en la charla con su hijo se llevó una sorpresa, pues el menor reaccionó de forma muy comprensible y asumió de buena manera la noticia de la separación.