Le caen críticas a Camilo Sáenz por irse en contra de Franko Bonilla en ‘MasterChef’; no lo bajan de “prepotente”

Esta prueba tomó por sorpresa a todos los famosos, pues ninguno tenía pleno conocimiento de hacer esta preparación, sin embargo, algunos de ellos lograron salir adelante con el postre, pero otros no pudieron, un claro ejemplo de ello fue el plato de María Fernanda Yepes, pues lo llevó totalmente crudo, Marcela Gallego y Franko Bonilla, quien dejó el papel por dentro del rollo y les pidió a los jurados no comerlo.

Primer reto de salvación en MasterChef Celebrity 2024

Esta dinámica fue exigente y demandante para todos los participantes, pero fue realmente molesta para el actor Camilo Sáenz, quien no se mostró nada contento por lo que hizo el comediante Franko Bonilla con su plato. La idea inicial de Camilo fue hacer un plato español de garbanzos a la madrileña, pero en el momento de intercambiar, Franko no tenía mayor idea de la receta y lo que quería hacer su compañero, por lo que lo siguió haciendo con instinto, más no con conocimiento.