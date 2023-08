Lina Tejeiro compartió foto y la llenaron de elogios, hasta le dijeron que parece de “Hollywood”

“Llevo años queriendo sentirme cómoda con mi cuerpo, fui gordita, me operé, me engordé otra vez, sufrí de anorexia, tomaba pastillas para adelgazar y cuanta cosa me mandaran solo para ver en el espejo algo que me gustara y pasaron muchos años para entender que nada sin esfuerzo se logra”, fueron las palabras que expresó la actriz.