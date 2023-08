“Digan lo que digan, hagan lo que hagan”: el mensaje de Lina Tejeiro que despertó incertidumbre en sus seguidores

Lina Tejeiro, que poco ha figurado en Twitter las últimas semanas, dejó un mensaje a quienes realizan comentarios acerca de ella. Lejos de lo que pudo pasar tiempo atrás, cuando quizá llegó a tomarse algunas palabras a pecho, la actriz expresó que no asumirá nada como personal.

La también productora de contenido escribió: “Digan lo que digan, hagan lo que hagan, intento no tomarme nada personal”, aunque no se refirió a algún tema en específico. Bien pueden ser las críticas que personalidades como ella suelen recibir en redes sociales o los comentarios de quienes no hacen más que recordarle su relación con Andy Rivera, por ejemplo.