Felipe Saruma muestra su renovado y escultural cuerpo en redes, ¿cuántos kilos bajó?

“Quería compartirles algo que para mí, pues, me da mucha satisfacción… Yo les conté que inicié un proceso para adelgazar y ya llegué a mi peso ideal. Estoy en 79.8 kilogramos, bajé 10 kilos en un poco más de un mes. Vean esto, ahora estoy en otro proceso y es el de marcar, pero me da mucha satisfacción porque me lo propuse, porque lo trabajé y me parece muy chévere”, declaró el creador de contenido en su video, que rápidamente se ha replicado en otras cuentas de la plataforma.