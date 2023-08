El reflexivo mensaje que compartió Jhonny Rivera tras las críticas que ha recibido por su relación con Jenny López

El cantante de música popular Jhonny Rivera ha estado en el ojo público luego de dar a conocer que sostiene un romance con una joven colega llamada Jenny López. Aunque no tiene nada que ver que tengan el mismo oficio, muchas personas han criticado al artista porque su pareja sea 30 años menor que él.

Novia de Jhonny Rivera con él en concierto. | Foto: Instagram @jennylopez_oficial

La joven tiene 20 años y, aunque Rivera aseguró que su noviazgo no se va a terminar por lo que digan los demás, varios de sus seguidores no comparten la idea de que estén juntos, ya que él tiene 51 años y ella aún vive con sus padres.

“Yo no puedo dejar de ser feliz por darle gusto a la gente. ¿Qué tal yo conseguir la novia a gusto de ustedes o de la gente que no está de acuerdo? No, no, no, eso no tiene que afectar la relación”, sostuvo Jhonny.

“Si la relación se acaba por algo, se acaba y no tiene que acabarse el mundo, como todas las relaciones, si se acaba, se acaba, pero no es por eso”, dijo, haciendo referencia a que debido a tantos comentarios negativos no pudiera aguantar la presión y decidieran terminar.

Sin embargo, el artista ha hecho frente a las situaciones que se han presentado tras conocerse su romance y quiso enviar un mensaje de reflexión a aquellos que juzgan y que no miden sus palabras, ya que pueden herir a muchos y hasta causar problemas de salud mental.

“No tiene uno que ser famoso para, de todas maneras, estar expuesto a que todo el mundo hable bien o mal de su pareja. Miren, así ustedes tengan cien seguidores, si usted sube la foto de su pareja que nadie se la conocía, inmediatamente vaya al WhatsApp y verá que le están diciendo: ¿esa es su novia?, ¿ese es su novio?”, empezó diciendo el intérprete de Mi decisión.

Siguió: “Ay, no, mijo, ahí sí fue que se pegó de nada u otro dirá que se ve bonita (…) Hoy día como están las redes, pues lo que uno antes hablaba para dentro, ahora lo dice en redes, pero sin saber si afecta o no. Entonces cuando usted escribe algo malo, de lo que sea, piensen que eso puede hacer un daño irreversible en la mente de alguien”.

En una publicación que compartió en sus redes sociales, el artista publicó el siguiente mensaje: “Yo no quería hablar de este tema, porque la verdad, ¿yo qué iba a discutir con alguien que tiene la razón? Hay una diferencia de edad muy grande, tiene toda la razón. No puedo discutir nada. Esto no lo puedo normalizar”, dijo el artista.

Sin embargo, después de conocerse oficialmente la relación sentimental, ambos han hecho frente a las críticas y el mismo cantante quiso hacer una dinámica de preguntas y respuestas a través de Instagram para aclarar algunas cosas con sus seguidores.

Una de las que más llamó la atención es que si su novia, Jenny López, vivía con él en su finca de Pereira, a lo que el cantante aseguró que no y que ella antes estaba en Cali, pero se mudó a la misma ciudad donde él reside y con sus padres.

“Ella es mi novia, ella vive con sus papás, venía y se quedaba esporádicamente, pero no, no, no, no vivimos juntos. Ella vive en un sitio y yo vivo en otro. Es mi novia, no es mi esposa”, aseguró Rivera.

Jenny López es corista de Jhonny Rivera. | Foto: Instagram @jennylopez_oficial

Además, respondió otro interrogante donde hablaban de por qué ocultaba su relación si todo el mundo tiene derecho a vivir el amor como le parezca.