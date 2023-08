Sebastián Martínez está indignado por instrucción sobre su imagen, ¿qué le pidieron?

Pero Martínez no siempre está “perfecto” para cualquier encuentro con sus seguidores o evento público. Hay momentos en que su pelo, su piel y hasta su ropa no son las adecuadas y eso se debe a una razón específica.

En las últimas horas el paisa se despachó en sus historias de Instagram contando por qué su cabello no está en el mejor corte y como siempre le gusta tenerlo, todo porque al parecer está inmerso en un nuevo proyecto audiovisual que le exige a su personaje verse más desarreglado de lo normal, lo que obliga al actor a mantener su cabello lo más largo posible, aunque esto sea una tarea difícil de llevar para Sebastián.

“Si ustedes me ven por la calle y dicen: ‘uy, a ese muchacho le falta un corte de pelo… ¿por qué será que Sebitas no se corta ese pelo y se arregla un poquito y se organiza? ¿Por qué será?’; esta es la vida del actor. Cuando te dicen: ‘no te cortes el pelo, Sebas, mientras arrancamos’… Y uno queda: ¿seguros? ¿Y qué hago mientras tanto? ”, declaró el actor mirando de una forma retadora y con mucha indignación al lente de su dispositivo móvil.

Pero este no ha sido el único dilema que Sebastián ha tenido que lidiar con su apariencia. Aunque en este momento su pelo no es el querido por cuenta de su trabajo, hay otro tema que sí es netamente genético y también se le despertó por cuenta de las arduas jornadas de grabación que ha tenido que soportar en las producciones en las que ha actuado.

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram hace ya varias semanas, Martínez dijo que ha buscado varios tratamientos para hacerle frente a la situación y pidió consejos de sus seguidores para no desesperarse. “A mí me pasó por un estrés muy grande en un trabajo, una vez pum me brotó la rosácea y para delante ha sido un tema…”, sostuvo mientras se le notaba una tonalidad roja en su rostro.