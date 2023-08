Sigue la polémica con Barbie, ahora el cantante Juan Vélez se despachó contra la película

View this post on Instagram

Vélez no ha sido el único famoso que no ha quedado satisfecho con la película. En las últimas horas la modelo Elizabeth Loaiza también se pronunció al respecto y dejó muy clara su posición frente al filme, incluso alegando que la producción es una propaganda sobre el aborto y las drogas, pues ella vio estos mensajes en las pocas escenas que vio de la película, puesto que no aguantó y se salió a la mitad de la función.

“Las niñas después de ver a la Barbie, empiezan a matar a sus bebés. Para mi percepción, incitando a los televidentes al aborto… Confirmo lo que digo en la escena 1 que no me gustó con la escena 2 que no me gustó: Cuando pasan a todas las Barbies mostrando a la mujer en diferentes facetas y cuando muestran a la embarazada dicen que a esa no la muestren que esa ya está descontinuada… La Barbie vive de chupi fiesta a diario y en algunas escenas se ve que mira con ojos de drogada. (No sus ojos sino lo que ve con ellos)”, escribió la modelo en su post.