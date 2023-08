Lincoln Palomeque sorprende con radical cambio y le preguntan “qué la pasó en la cara”

Lincoln Palomeque, sin duda alguna, es uno de los actores más cotizados de la televisión colombiana en la actualidad. No obstante, sorprendió hace unos días a todos sus seguidores y mostró el cambio de look que se hizo, puesto que optó por quitarse la barba.

" Lo prefiero con Barba”; “¿Qué te pasó? Por qué esta tu cara así”; “Qué le pasa a los ojos de Lincoln”; “¡Ay no! Te quiero con barba”; “¡Necesito esa barba de vuelta! No sabía quién eras”, “Se ve muy raro”, fueron algunos de los comentarios que recibió el actor.

Palomeque, sin embargo, manifestó en aquel momento que lastimosamente no fue escogido para interpretarlo, pese a que llegó al último filtro. Además, manifestó que con el tiempo aprendió a asimilar ese tipo de noticias no tan positivas.

“Pasando a saludar, les cuento un cuento. Estuve muy opcionado para un nuevo personaje, por eso me bajé la barba. Estuve cerca de quedar, pero al final me dijeron que no. No siempre se gana, a veces no se da. Cuando arranqué en esta profesión era duro de entender”, expresó.