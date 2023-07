“Vuela alto”: Lincoln Palomeque, nostálgico; sufrió dura pérdida y atraviesa nuevo luto

View this post on Instagram

Lincoln tomó drástica decisión sobre Carolina Cruz

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada de Lincoln. Creo que por el trabajo que tiene él, no pienso que haya sido por una decisión propia, me molestaba que no estuviera tan presente en algunos momentos importantes. Sobre todo cuando sentía que lo necesitaba, que necesitaba tenerlo a mi lado”, indicó en una entrevista con la periodista española, Eva Rey.