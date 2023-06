Carolina Cruz reveló cómo ignora a los seguidores que le preguntan por su separación con Lincoln Palomeque

Si las rupturas amorosas son difíciles para cualquiera, todavía más para un famoso, en especial cuando compartió con sus seguidores en Instagram los momentos que vivió junto a su expareja. No en vano, solo dejar de subir fotografías junto a ella genera especulaciones. A nivel internacional, el mejor ejemplo es Shakira, a quien la prensa rosa le sigue el rastro un año después de oficializar la separación con Gerard Piqué. En Colombia, pasa lo mismo con Carolina Cruz, que hoy no está junto al actor Lincoln Palomeque.

Pese a que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque terminaron en 2022, luego de más de 12 años de relación, es el día en que siguen siendo interrogados por el porqué de la ruptura y si aún se extrañan, por decir algo. A la presentadora de Día a Día no le dejan de preguntar por el papá de sus hijos, Matías y Salvador, aunque hoy esté con un piloto de avión, Jamil Farah. Con Lincoln, por el contrario, no sucede lo mismo, quizá porque no interactúa tanto en Instagram con sus más de 4 millones de seguidores.

Carolina Cruz y las despampanantes fotos que sube a Instagram. - Foto: Tomada de Instagram: @carolinacruzosorio

Si bien Carolina Cruz es respetuosa con sus seguidores y en más de una ocasión ha abierto su corazón sobre su relación sentimental con Lincoln Palomeque, este 26 de junio dejó ver que a veces se agota. Lo hizo mediante un video publicado en sus redes sociales, donde dejó en evidencia el tipo de preguntas que más recibe, pero también la manera en que las ignora.

“¿Por qué te separaste?”, “¿cuándo te vas a casar?”, “¿cuándo vas a tener bebés?”, “¿y el hermanito” y “¿él es tu novio?”, figuran entre las consultas que le hacen a la exreina de belleza. Pero, ¿cómo ignora tantas preguntas evitando un desgaste innecesario? Desactivando las notificaciones de su celular. “Aprendí a ser libre para mí misma”, explicó.

En la descripción de la publicación, además dejó ver en qué está trabajando: “Volver a mi centro”.

Entre los comentarios destacados al post, sobresalen: “Genial, que no te importe lo que los demás digan, solo tú sabes y vives tu felicidad”; “te admiro tanto, Caro” y “te ves reluciente, feliz y plena, ¿será el amor…?

La millonada que ganaría Jamil Farah, pareja de Carolina Cruz

Pese a que Cruz intentó ocultar que desde hace un tiempo había estado saliendo con un hombre, las personas poco a poco se encargaron de investigar quién es el sujeto. Se trata de Jamil Farah, con quien en varias ocasiones se dejó ver y con el que confirmó un romance.

Pues bien, muchos se han preguntado sobre la vida íntima de este hombre que poco se conocía en el medio y de quien solo se sabe que es piloto, una profesión con que se facturan millones envidiables para cualquiera.

Carolina Cruz y Jamil Farah - Foto: Foto tomada de Instagram @jamil_farah

Según William Andrés Lozada, un joven que es piloto corporativo y que en sus perfiles publica contenido relacionado con el mundo de la aviación, Jamil Farah podría estar ganando una cifra muy alta por su trabajo.

“Empecemos con los sueldos de las aerolíneas regulares, es decir, de aerolíneas grandes como Avianca, Easyfly, etc. Empezamos con el sueldo de un primer oficial que pilotea un ATR72, que es un turbohélice, más o menos de 70 pasajeros: 4.000.000 en la quincena, es decir, 8 millones de pesos al mes (…) Un comandante ganaría entre 14 y 17 millones de pesos, en Colombia”, dijo el joven.

Carolina Cruz celebrando su cumpleaños 44. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

“Con aviones más grandes, como aviones de carga, el sueldo de un primer oficial está entre 13 y 15 millones de pesos y un capitán está entre 22 y 24 millones de pesos. Recordemos que los sueldos generalmente están determinados por las libras de empuje del avión, es decir, los aviones más grandes van a tener sueldos más grandes; pero esto no aplica para la aviación corporativa”, apuntó.