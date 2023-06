Lincoln Palomeque se conmovió con tierna pose de su hijo mientras dormía y le dedicó este tierno mensaje

Desde que Lincoln Palomeque regresó a Instagram, a finales del pasado mayo, poco contenido ha subido a redes sociales, contrario a lo que hacía en el pasado. Lo que no deja de hacer es compartir fotografías de los hijos que tiene con la presentadora de televisión Carolina Cruz, los pequeños Matías y Salvador.

Este 23 de junio, por ejemplo, subió una historia que está enterneciendo a los más de cuatro millones de seguidores en Instagram. El protagonista es Matías, el mayor de sus hijos, que en esta ocasión no figuró sonriendo, sino que estaba dormido.

Lincoln Palomeque, conmovido con su hijo dormido en lo que parece ser el puesto trasero de un carro, no pudo evitar retratarlo y subir la imagen a redes sociales.

La descripción de la foto fue: “Un angelito dormido”.

Lincoln Palomeque subió enternecedora foto de su hijo Matías. - Foto: Instagram: @lincpal

Lincoln también subió una fotografía junto a sus hijos el 18 de junio, fecha en la que en Colombia se celebró el día del padre. En la imagen lucía sonriente, con sus dos pequeños sentados junto a él en un parque.

“Feliz día a todos los padres y a mí, que soy el papá de estos dos príncipes, los amo con mi vida”, fue el mensaje que dejó.

Valga recordar que si en algo ha sido enfática Carolina Cruz desde que anunció la ruptura amorosa con Lincoln Palomeque, es en lo buen papá que ha sido, así como en el mutuo entendimiento entre ambos para que sus hijos estén lo mejor posible.

En la celebración del cumpleaños de Salvador, por ejemplo, departieron tanto Lincoln Palomeque como Carolina Cruz, con todo y que, al parecer, la modelo asistió con su nueva pareja, Jamil Farah.

La indirecta que Carolina Cruz lanzó a Lincoln Palomeque

Carolina Cruz está mejor que nunca, al menos eso es lo que ha estado compartiendo con sus más de 7 millones de seguidores en Instagram los últimos días. Tras la ruptura con Lincoln Palomeque en 2022, la modelo decidió seguir creyendo en el amor y darse una oportunidad con el piloto de avión Jamil Farah, quien, al parecer, le está aportando luz a su vida.

Carolina Cruz junto a su pareja, Jamil Farah. - Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

Días atrás, la presentadora del programa Día a Día, emitido por Caracol Televisión, publicó un mensaje que animó a sus fanáticos a pensar lo que merecen y trabajar por ello. Lo hizo con unas fotografías lejos de los sets, las pasarelas de modelaje y el ruido de la gran ciudad.

La también empresaria publicó unos retratos en los que se le ve disfrutando de las maravillas que tiene el mar.

“Con el tiempo he aprendido a MERECER, aunque no lo crean, me cuesta y mucho. MERECIMIENTO… MI TRABAJO INTERNO. Una de las cosas que más disfruto es viajar y aunque me cuesta despegarme de mis gordos, les he ido enseñando las cosas que hacen feliz a mamá, una de ellas es bucear, ojalá amen tanto el mar como yo”, comentó.

Carolina Cruz compartió una publicación en Instagram. - Foto: Instagram Carolina Cruz

Como era de esperarse, uno de los seguidores que reaccionó a su publicación fue Jamil Farah, quien aplaudió sus habilidades para bucear. También lo hizo Carmen Villalobos, que el año pasado concluyó su relación con Sebastián Caicedo, y Yaneth Waldman, una de sus mejores amigas, con el comentario: “Te mereces todo lo bueno y más”.

Además de los comentarios de los allegados a Carolina Cruz, sobresalieron otras reacciones, como: “¡Te mereces todo lo lindo y bueno de este mundo! Yo siempre te lo he dicho”, “qué gran palabra, merecimiento” y “bella e independiente, eso está muy bien”.

Eso sí, hubo quienes supusieron que el fragmento “he aprendido a merecer” estaba relacionado con Lincoln Palomeque, con quien sostuvo una relación amorosa durante 12 años.