Carolina Cruz, feliz con Jamil Farah, pero dejándole indirectas a Lincoln Palomeque: “Con tiempo he aprendido a merecer”

Carolina Cruz está mejor que nunca, al menos eso es lo que ha estado compartiendo con sus más de 7 millones de seguidores en Instagram los últimos días. Tras la ruptura con Lincoln Palomeque en 2022, la modelo decidió seguir creyendo en el amor y darse una oportunidad con el piloto de avión Jamil Farah, quien, al parecer, le está aportando luz a su vida.

La tarde de este 5 de junio, la presentadora del programa Día a Día, emitido por Caracol Televisión, publicó un mensaje que animó a sus fanáticos a pensar lo que merecen y trabajar por ello. Lo hizo con unas fotografías lejos de los sets, las pasarelas de modelaje y el ruido de la gran ciudad.

La también empresaria publicó unos retratos en los que se le ve buceando y disfrutando de las maravillas que tiene el mar.

Carolina Cruz confirmó a su nueva pareja en las redes sociales - Foto: Instagram: Carolina Cruz

“Con tiempo he aprendido a MERECER, aunque no lo crean, me cuesta y mucho. MERECIMIENTO… MI TRABAJO INTERNO. Una de las cosas que más disfruto es viajar y aunque me cuesta despegarme de mis gordos, les he ido enseñando las cosas que hacen feliz a mamá, una de ellas es bucear, ojalá amen tanto el mar como yo”, comentó.

Como era de esperarse, una de los seguidores que reaccionó a su publicación fue Jamil Farah, quien aplaudió sus habilidades para bucear. También lo hizo Carmen Villalobos, que el año pasado concluyó su relación con Sebastián Caicedo, y Yaneth Waldman, una de sus mejores amigas, con el comentario: “Te mereces todo lo bueno y más”.

Además de los comentarios de los allegados a Carolina Cruz, sobresalieron otras reacciones, como: “¡Te mereces todo lo lindo y bueno de este mundo! Yo siempre te lo he dicho”, “qué gran palabra, merecimiento” y “bella e independiente, eso está muy bien”.

Carolina Cruz y el paseo con Jamil Farah

Hoy, Carolina Cruz se roba la atención de la prensa por un nuevo capítulo en su vida sentimental: el noviazgo con el piloto de avión Jamil Farah. Lo que durante semanas fue un secreto a voces, pues nadie había podido dar con la identidad de la nueva pareja de la también modelo, hoy es una certeza de la que cada vez se conocen más detalles.

La tarde del pasado 26 de mayo, Carolina Cruz subió una historia en Instagram en la que se ve feliz y dichosa paseando junto a Farah. En el retrato lucen con gorra y gafas de sol, en el interior de un vehículo campero, ideal para clima cálido.

La imagen, al parecer, fue tomada en la isla de San Andrés, donde recientemente viajaron para celebrar el amor, y estuvo acompañada de la descripción: “De los mejores destinos”.

Carolina Cruz junto a su pareja, Jamil Farah. - Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

¿Qué hizo Carolina Cruz en San Andrés?

Ambos recurrieron a sus redes sociales para compartir imágenes y videos de la experiencia que tuvieron en el mar.

En las fotos se pudo detallar que la pareja buceó, nadó y recorrió espacios de la isla, plasmando lo contentos que están con esta oportunidad amorosa. Aunque no posaron en las mismas fotos, cada uno captó al otro descansando en un vehículo acuático en el que se movilizaban.

La presentadora hizo varias actividades en San Andrés. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

La exreina utilizó su cuenta oficial de Instagram para presumir su escultural figura, los paisajes que vio, la desconexión que vivió y los momentos que disfrutó junto a Jamil Farah.

Un carrete de fotos fue la excusa para reflejar este divertido viaje, demostrando lo feliz que se encontraba en esta etapa de su realidad.

Es importante destacar que los dos colombianos ya no se esconden e interactúan en redes sociales, especialmente en comentarios de sus fotos y publicaciones. El piloto le deja emojis a la presentadora, al igual que ella hace con sus contenidos de los viajes que hace a San Andrés.