Fotos: ¿Irreconocible? Así se veía Cintia Cossio antes de ser famosa

Cintia Cossio se ha convertido en una de las figuras públicas reconocidas en el país debido a sus exitosos videos en compañía de sus familiares, entre ellos, el reconocido creador de contenido Yeferson Cossio.

Actualmente, la mujer cuenta con más de seis millones de seguidores en Instagram, principal red social de la influenciadora, quien también hace parte de la plataforma para contenido de adultos Only Fans, situación que le ha generado ser blanco de cientos de críticas y comentarios por parte de los usuarios.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para Cintia Cossio, la mujer recordó hace algunos días que en su adolescencia no la pasó nada bien y mencionó que había ocasiones en las que no tenía que comer. Además, añadió que no pudo celebrar su fiesta de quince años por cuestiones económicas.

En sus primeras publicaciones de su cuenta en Instagram se observa que Cossio no tenía tatuajes y era más delgada. Además, que contaba con el cabello negro y con muy poco maquillaje.

Cintia ha sido también blanco de cientos de críticas debido a las varias cirugías estéticas que se ha realizado, en su mayoría en la nariz. Cabe mencionar que en la plataforma para adultos cuenta con más de cien mil seguidores, siendo esta, uno de los principales ingresos económicos que tiene la influenciadora.

Según ella misma, se ha logrado ganar cerca de 24 mil dólares mensuales en Only Fans, sin contar los demás ingresos que tiene por conceptos de publicidad y otros trabajos.

Actualmente, Cossio se encuentra en una relación sentimental con Jhoan López y tienen un hijo juntos.

Cintia Cossio y Jhoan López. - Foto: Instagram: @jhoanlopez

Vea las fotos de Cintia Cossio cuando era joven

Cintia Cossio revela las razones de sus cirugías

Uno de los últimos temas que más le ha colmado la paciencia a la antioqueña es lo referente a sus recientes cirugías plásticas, que ella misma reveló en las historias de su perfil de Instagram, donde se mostró con las respectivas bandas quirúrgicas después de su intervención de nariz, que se realizó por una razón muy diferente a la que todos piensan.

Cintia Cossio está casada, aunque muchos de los internautas no lo sepan. - Foto: Instagram: @soycintiacossio

Cintia ha confesado abiertamente que ha tenido complejos con su cuerpo y por eso, aprovechando la fortuna que gana con su contenido en redes, se ha puesto juiciosa a entrenar, moldear su cuerpo como ha querido y tonificarlo al punto de verse al espejo y sentirse bien consigo mismo. Lo mismo ha sucedido con algunos retoques estéticos, como los tratamientos con su cabello y su piel.

Pero ahora era su nariz la que estaba en el debate público y en una dinámica de preguntas volvieron a tocar el tema, que ella de inmediato atajó y volvió a dar la respuesta única y sincera sobre su operación, de la que ya está 100 % recuperada con un éxito rotundo según los médicos que la atendieron durante todo el proceso.

La influenciadora contó que perdió cabello por el estrés. - Foto: Foto: Instagram @soycintiacossio.

“Cintia, ¿y en los ojos qué se hizo que no logro ver? Qué pena la curiosidad”, fue la cuestión del cibernauta, que la paisa aprovechó para aclarar todo respecto a sus cirugías plásticas. “Yo no sé ustedes por qué creen que todo tiene que ser estético. En mis ojos yo tenía miopía y astigmatismo, no veía absolutamente nada, solo con lentes o gafas, me operé de eso, igual que la nariz… Muchos me han escrito de hecho que me ha cambiado la voz, obviamente… La principal razón fue los cornetes, que hicieron el tabique y pues aprovecho para tocármelo estéticamente, pero todo fue más que todo funcional”, declaró la influencer.

Cossio también dejó claro que su voz ha cambiado porque antes no podía respirar por su nariz y ahora sí, lo que hace que todo el funcionamiento del aire en su caja torácica y sus cuerdas vocales funcione de una forma diferente y su tono de voz ya no sea tan chillón ni tan nasal.

La influenciadora paisa ya se había pronunciado al respecto y en dicha ocasión dijo frente a la pantalla del teléfono celular que si ella se hubiese operado solo por estética, no tendría ninguna necesidad de ocultarlo o mentirlo en redes. No obstante, de acuerdo con sus declaraciones, tomó la decisión de realizarse el retoque por salud, principalmente. “La principal razón fue respirar bien, ya estaba roncando muchachos”, explicó Cintia en Instagram.