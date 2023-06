Yeferson Cossio reveló la norma que tiene con su novia en caso de que le sea infiel

Yeferson Cossio es uno de los influencers más reconocidos y muestra de ello son sus más de 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. El contenido del paisa se caracteriza principalmente por bromas que le realiza a sus familiares o allegados.

Yeferson Cossio es de los más famosos en redes sociales en Colombia. - Foto: Instagram: @yefersoncossio

Además, el creador de contenido suele subir a sus redes sociales las actividades que realiza a diario, por lo que en el último tiempo es normal que publique historias con su novia Carolina Gómez. De hecho, se han convertido en una de las parejas del momento y han dado de qué hablar.

Recientemente, se volvieron tendencia unas declaraciones que realizó Cossio en las que afirmó que hay una especie de contrato en caso de que la mujer le sea infiel. Los dos influencers participaban en una entrevista con el español ‘Danibet’, quien es muy amigo de la Liendra y poco a poco se ha ido ganando reconocimiento en el mundo de las plataformas digitales.

Durante la conversación, la pareja habló algunas cosas de su relación, pero especialmente se ha vuelto tendencia un pequeño videoclip. En este, Yeferson segura que hay unas condiciones para que se logre respetar la relación y una de esas cláusulas sería que si ella llega a ser infiel, él podrá quedar en posesión de sus redes sociales.

“Si me engaña le quito las redes, pues yo confío en ella, pero la chimba. Me puede dejar, podemos pelear y lo que sea, normal, pero si me engaña, chao redes”, dijo.

Ante esto, Danibet le volvió a preguntar al influencer si esto era verdad y él aseguró que sí. Por su parte, Gómez solo sonrió y abrazo a su novio.

Cossio y Gómez se han convertido en uno de las parejas del momento en los últimos meses. - Foto: Instagram: @yefersoncossio

El supuesto contrato ha despertado todo tipo de opiniones en redes sociales, ya que algunos usuarios aseguran que el silencio de la joven confirmaría que sí es verdad y por ello han calificado la situación como algo exagerado, argumentando que las redes sociales son algo personal y cobran más importancia cuando las personas se dedican a trabajar en ellas.

Carolina Gómez se destapó y confesó cómo es su relación con la hermana de Yeferson Cossio

Recientemente, la modelo reveló cómo ha sido su relación con Cintia, hermana del joven paisa, una pregunta que se hacían muchos usuarios en redes.

La modelo se refirió a este tema en diálogo con SuperLike. En primer lugar, Carolina Gómez destacó que se ha sentido muy a gusto dentro del círculo de Yeferson, además, demostró su gratitud por la manera en que la han tratado.

“Han sido personas increíbles conmigo, me han acogido superbién. Yo he sentido como ese amor, ese calorcito como cuando uno dice: ‘esas personas son bien conmigo’. Como persona me tratan superbién y es algo que valoro mucho”, expresó Gómez.

Luego vino la intervención de Yeferson Cossio, quien bromeó diciendo que su novia quería más a Cintia que a él.

“Me va diciendo en la cara: ‘yo le digo a ella que no salga con usted, que usted no le conviene’”, comentó el creador de contenido.

Carolina Gómez saltó a la fama luego de que se hiciera oficial su romance con Cossio. Desde entonces, a ambos se les ha visto bastante unidos y felices. A pesar de que su relación ha recibido críticas por parte de algunos internautas, la pareja hace caso omiso a los comentarios destructivos y continúa disfrutando las mieles de su amor.

Carolina Gómez reveló hace poco su relación sentimental con Yeferson Cossio. - Foto: Instagram: @carolinagomezec

Otra de las cosas que ha llamado la atención en los últimos días, es que Cossio reveló que Gómez era seguidora de su expareja, Jenn Muriel.

“Caro era re seguidora de Jenn, éramos grabando el ‘Método Cossio’ (…) Me decía ‘ay vuelvan, ustedes hacen linda pareja’ y yo… Imagínense cómo se dieron las cosas, eso nunca lo hemos dicho. Entonces, pues, se puede ver cómo iniciaron las cosas, Caro era de bombera que volviera con ella y yo como, ah y que la quería conocer”, declaró el influenciador