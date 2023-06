Camioneta del ‘influencer’ Yeferson Cossio quedó destrozada tras accidente en Antioquia, ¿qué pasó?

A las 10:30 de la mañana del sábado 17 de junio, en el barrio Loma del Escobero, en Envigado, Antioquia, se produjo un accidente de tránsito entre una lujosa camioneta y un automóvil.

Al parecer, la camioneta iba bajando por una calle aledaña a la Loma del Escobero, cuando invadió el carril contrario y chocó de frente con el vehículo que iba subiendo.

Uno de los testigos presentes en el lugar de los hechos aseguró que el automóvil que se chocó con la camioneta, cuyo propietario es el influenciador Yeferson Cossio, tuvo que ser llevado por una grúa debido a la gravedad del golpe.

El automóvil del 'influencer' Yeferson Cossio se vio involucrado en un accidente de tránsito. - Foto: Tomada de vídeo accidente

El reporte de las autoridades detalló que la persona que conducía el vehículo de alta gama no era Yeferson Cossio. El responsable, que iba con una mujer a bordo, se marchó del lugar por sus propios medios.

Las declaraciones de Yeferson Cossio

Después del accidente, el influenciador se pronunció a través de redes sociales y aseguró que su chofer personal era quien iba conduciendo el auto cuando ocurrió el choque.

“Yo no provoqué nada, yo no estaba en el vehículo, no se sabe de quién es la culpa, toca revisar las cámaras, pues ambos carros estaban fuera del carril y más importante es que no hay lesionados”, dijo en una historia de su Instagram.

La lujosa colección de automóviles de Yeferson Cossio

Durante los últimos años, Yeferson Cossio se ha dado una vida de lujos y muestra de ello es la excéntrica colección de autos que tiene en su garaje, en el que se encuentra un Corvette C8 de color rojo –aunque originalmente era amarillo– y un McLaren 720s negro.

Según mencionó el influenciador a través de un video, “el Corvette C8 es su ‘favorito de los autos deportivos’ por su comodidad, incluso más que el McLaren”. Este auto posee una velocidad máxima de 314 kilómetros por hora y puede pasar de 0 a 100 kilómetros en 2, 9 segundos. “Este es mi bebé”, dijo ante la cámara el influenciador.

Como regalo de cumpleaños, Cossio se hizo con un McLaren 720s en color negro. Este superdeportivo, a diferencia del anterior, acelera de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos y puede cubrir un cuarto de milla en 10,4 segundos. Su precio, según el creador de contenido, fue de 2.300 millones de pesos.

”Mi autorregalo de cumpleaños. Uno más para la colección: McLaren 720s, 2022, 0 km. Obviamente, fue por el apoyo de ustedes, estoy muy agradecido, gracias por ver mis videos y por estar ahí para mí. Gracias”, escribió Cossio en su cuenta de Instagram, después de viajar a Cartagena para recibir su nueva adquisición.

Yeferson Cossio muestra su colección de carros. - Foto: Tomada de Instagram: @yefersoncossio

Recién en 2021, Yeferson amplió su colección al comprar un Corvette C7 anaranjado. Para cuando lo adquirió, el convertible era único en Colombia. Lo compró al futbolista colombiano Roger Martínez.

Según contó el influenciador en un metraje, es muy inestable, por lo que solamente lo usa para derrapar. Puede alcanzar una velocidad máxima de 338 kilómetros por hora y pasa de 0 a 100 en 3, 3 segundos.

Meses después, tanto su hermana como su cuñado y su entonces pareja, Jennifer Muriel, le obsequiaron el Corvette C4 en color amarillo, un automóvil de colección.

Yeferson Cossio tiene un Corvette C8 de color rojo (originalmente era amarillo) y un McLaren 720s negro. - Foto: Tomada de Instagram: @yefersoncossio

”Los chicos me regalaron este Corvette clásico, qué bonita sorpresa, deseaba tanto este carro, es muy difícil de conseguir. Gracias, Cintia, Jennifer Muriel y Jhoan López, este es otro exclusivo para la colección”, escribió en su momento el influenciador antioqueño.

El Corvette C4 es un automóvil deportivo fabricado entre 1984 y 1996 que cuenta con un motor V-8 LT4 de alta potencia. De acuerdo con varios portales especializados, la unidad se fabricó en 1993 y hace parte de una edición especial del aniversario número 40 de Chevrolet. Su precio, para cuando fue adquirido, superaba los 90 mil dólares.