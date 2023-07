Así sería la mansión en Miami que Messi compraría para estar con su familia

Nueva vivienda de Lionel Messi en Miami

El impacto de Messi no se limita al fútbol. El astro argentino ha dejado en claro que quiere ser parte integral del grupo. En un gesto que sorprendió a todos, el defensor DeAndre Yedlin reveló cómo Messi obsequió a todos sus compañeros unos lujosos auriculares Beats by Dre personalizados con los colores y el escudo del Inter de Miami, un regalo que no solo destaca por su elegancia, sino que también refleja el buen ambiente y la camaradería que prevalece dentro del plantel.