El gran enfado del Tata Martino con los hinchas que abandonaron el estadio tras la sustitución de Messi

“No me di cuenta, pero en definitiva él es una figura tan importante en el mundo que es difícil no poder justificar ese tipo de actitudes de la gente. Hubiese esperado que la gente se quede hasta lo último para aplaudir al equipo, pero entiendo que también puede ser así ”, manifestó el técnico argentino tras el encuentro.

El reemplazo de Messi fue también tema candente en la conferencia de prensa, pero el estratega argentino dejó en claro que la decisión fue discutida previamente con el propio Lionel: “ Me manifestó que estaba para jugar más minutos. Más era imposible desde el segundo tiempo, por lo que tenía que iniciar. Habíamos hablado esto, que hasta donde él llegase y me hiciera señas para saber si estaba para terminar el partido o no. Con Busquets también nos pusimos de acuerdo”.

Con el firme propósito de seguir mejorando, el entrenador no pierde de vista la clasificación a los playoffs de la MLS. Aunque el panorama no es el más alentador, el espíritu competitivo de este equipo los llevará a internar mientras haya esperanza. El Tata no dejó de enfatizar la importancia de cada competición en la que participan, y ya están en semifinales de la US Open Cup, demostrando que están dispuestos a luchar y superar cualquier obstáculo.