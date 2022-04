Llorando, Harold Saa recuerda la última canción que cantó con Freddy Rincón antes de morir

Harold Saa, músico salsero e íntimo amigo de Freddy Rincón, estuvo compartiendo con él gran parte del domingo 10 de abril, antes de su trágico accidente.

Según el artista, Rincón llegó a las 12:00 del mediodía y se fue de su casa a las 11:30 de la noche. Saa dijo que que no salió en la noche con Freddy, ya que estaba de luto por el fallecimiento de una sobrina, según comentó a medios de comunicación. Además, agregó que cuando llegó a su casa estaba con dos mujeres que Harold no conocía.

“A las 12:00 del mediodía llega Freddy Rincón donde mi hermana, ella vive en el segundo piso de mi casa, pero le dije a mi esposa que no quería estar con él, que me iba a dormir, porque yo estaba de luto [...] Freddy está en mi casa desde las 12:00 del mediodía hasta las 11:30 p.m. y llegó con dos peladas que no conozco”, dijo en entrevista con Blu Radio.

Pero lo que le partió el corazón a Harold fue recordar que antes que Freddy saliera de su casa, cantaran la canción preferida del coloso; Toma mis manos, del cantante Willie Colón.

“Por tenerte en mis brazos. Pero toma mis manos y abrázame fuerte. Cierra los ojos yo soy la muerte, yo soy la muerte”, dice una parte de la melodía, con la cual Harold rompió en llanto y no pudo seguir con la conversación.

“La cantábamos a todo pulmón”, dijo entre lágrimas Saa y tras su profunda tristeza se debió culminar con la entrevista.

Las investigaciones confirman que sobre las 11:00 de la noche, el deportista dejó la casa de su amigo para ir a rumbear a uno de sus sitios favoritos y el cual frecuentaba con mucha regularidad.

Para nadie es un secreto que Rincón era amante de la salsa y como buen ‘salsómano’ frecuentaba lugares que tuvieran como protagonista este género. Uno de ellos, y de los más cotizados en Cali es el Bronxs, ubicado en la calle quinta con carrera 26 y un ícono de la rumba en la llamada Quinta de la capital del Valle del Cauca.

El sitio mantiene sus puertas abiertas hasta las 4:00 de la mañana y todo parece indicar, según los datos entregados por los amigos y conocidos de Rincón, que el deportista estuvo allí hasta que se terminó la rumba y salió con las dos mujeres y un hombre más en su carro.

La discoteca queda a solo ocho cuadras de la intersección en la cual se dio el accidente de Rincón, por lo que se presume que el jugador salió del sitio y minutos después se encontró con la muerte. Del lugar se sabe además que era uno de los sitios favoritos de Rincón, donde lo conocían muy bien y en redes sociales de hecho circulan fotos del jugador con algunos fanáticos allí mismo, instantáneas que datan del 2018.

El deportista y sus amigos estuvieron allí hasta entrada la madrugada. Algunas versiones apuntan a que Freddy, las dos mujeres y otro hombre salieron en la camioneta del jugador y fueron a cenar; otros aseguran que iban directo a la casa de Rincón para continuar con la fiesta.

Hasta el momento, ninguno de los amigos y familiares de Rincón ha hablado de la identidad del hombre que viajaba con el ‘Coloso de Buenaventura’ y las dos mujeres han dicho que no saben qué fue lo que pasó, ni se atreven a confirmar las versiones que apuntan a que huyó del accidente cuando alguien más lo recogió.