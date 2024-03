Los escalofriantes detalles que se esconden detrás de la caótica grabación de la película ‘La Pasión de Cristo’

A lo largo de los años, varios directores y productores han intentado plasmar en detalle la vida, muerte y resurrección del Nazareno. Sin embargo, hay una película en particular que ha logrado resonar de manera única, al retratar de forma realista las últimas 12 horas de la vida de Jesús de Nazaret, el día en que fue crucificado en Jerusalén.

Se trata de “La Pasión de Cristo”, dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel. Esta cinta se ha convertido en un clásico para la Semana Mayor. No obstante, tras las dos horas de duración del filme, se ocultan secretos y sacrificios que fueron necesarios para llevar a cabo la producción de esta historia.

Así fue la caótica filmación de la película ‘La Pasión de Cristo’

Jim ya tenía una carrera establecida cuando recibió la llamada de Mel Gibson para un nuevo proyecto que cambiaría por completo su vida. Lejos de los roles tradicionales, se le encomendó la tarea de sumergirse en el dolor y sufrimiento del hijo de Dios. Aunque la historia no le resultaba ajena, aceptar el papel fue una decisión que requirió tiempo de reflexión.

Si bien en un principio pidió tiempo para meditarlo, 24 horas más tarde el actor afirmó: “Creo que tenemos que hacerlo, aunque sea difícil. Y algo más, mis iniciales son J. C. y tengo 33 años. No me había dado cuenta hasta ahora”, expresión que generó un poco de miedo e inquietud en el productor.