Los Simpson lo hicieron de nuevo: un episodio habría pronosticado el ‘desaire’ de Bad Bunny a fan que le tiró el celular

Bad Bunny desató una ola de críticas en redes sociales y los medios internacionales, debido a un video que salió a la luz donde reacciona de forma inesperada ante un comportamiento de una fanática. Pese a que se desconoce el contexto del contenido, muchos fanáticos reprocharon la actitud que tomó el puertorriqueño con la mujer que se le acercó bastante mientras él caminaba con su equipo y acompañantes.

Según se observó en un clip, el intérprete de Me fui de vacaciones se molestó con una mujer que llegó al lugar en el que él estaba y comenzó a grabar, sin respetar su espacio personal. La fan puso su teléfono frente al cantante, por lo que él estalló de ira y le arrebató el móvil, lanzándolo lejos.

Frente a las opiniones divididas, y respondiendo principalmente a los críticos, Bad Bunny argumentó por qué reaccionó de esa manera. A través de su cuenta de Twitter, el intérprete de Me porto bonito dijo: “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”.

Mientras la prensa internacional y los usuarios de las plataformas digitales hablaban de lo sucedido en aquel contenido, las miradas de algunos curiosos se posaron sobre un videoclip que subió Bad Bunny a su canal de YouTube, específicamente mostrando su aparición en Los Simpson.

Según se observó en el contenido, el programa habría hecho una predicción con respecto a lo sucedido entre el artista urbano y su fan. El proyecto televisivo mostró una particular escena que habría vaticinado lo mencionado el pasado 2 de enero.

De acuerdo con las imágenes del tema Te deseo lo mejor, publicado en diciembre de 2021, la historia se centra en Homero Simpson y la adicción que generó por su celular, precisamente en la época de Navidad. Tras una pelea con su familia por pasar más tiempo en el teléfono que con ellos, el protagonista se llena de soledad y tristeza, por lo que recibe una sorpresa de ‘El conejo malo’.

El creador de Un verano sin ti ofrece un concierto e invita a Homero y Marge a subir al escenario, ayudándoles a vivir un momento romántico. Al ver que el móvil era el problema, el personaje le entrega a Bad Bunny el celular, por lo que el puertorriqueño lo tira al suelo y lo rompe.

Varias reacciones quedaron registradas, señalando que esto era muy similar a lo que se vivió a principios de 2023.

Bad Bunny ya les había arrebatado celulares a sus fanáticos

Recientemente, el puertorriqueño anunció que se tomará un descanso de la música tras concluir su World’s Hottest Tour; sin embargo, en días recientes ha dado bastante de qué hablar debido a un hecho particular.

Mientras que la controversia por el primer video no ha terminado, un segundo material audiovisual ya circula en redes sociales. En las imágenes se observa a Bad Bunny dentro de una discoteca donde, rodeado por una eufórica multitud, se va abriendo paso hasta que se encuentra con su némesis por estos días: el celular de un fanático.

Justo en ese instante, el cantante puertorriqueño le quitó el celular a un fanático y amagó con botarlo, sin embargo, luego se lo regresó. Según el video, los hechos habrían ocurrido en un bar de República Dominicana, aunque no detalla la fecha exacta en que sucedieron.

Frente a este video, los comentarios de los internautas no se han hecho esperar. La cuenta de Instagram Rechismes reposteó el material y varios usuarios reaccionaron con todo tipo de comentarios.

“Se enloqueció el hombre, no pudo con su profesión”; “Se viene una canción”; “Síganle dándole plata a su ídolo”; “Este tipo mejor que no salga a la calle!”; “Sigan idolatrando”; “Mejor que no salga de su casa”; “Ya tiene plata para vivir dos vidas más, ya qué más le puede importar!”; “Se le subió la fama”; “Va a sacar una canción llamada lanza celulares”; “De ser humilde trabajador pasó a ser una persona engreída y con la fama en la cabeza, y está mostrando de dónde viene. Sigan idolatrando”, dicen algunas de las respuestas destacadas.