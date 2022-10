Los tacones de origen ruso de Laura Acuña que son “muy difíciles de conseguir”

Son muchas las colecciones y hobbies que puede tener una celebridad. Con la llegada de las redes sociales, los seguidores de estas personas pueden conocer sus intereses y lo que les apasiona hacer o tener en casa.

Este es el caso de Laura Acuña, quien por primera vez, en una entrevista en The Suso’s Show, se declaró fanática de los zapatos e incluso se mostraron algunos en el programa debidamente envueltos para su conservación.

“Tacones mejor empacados que yo”, dijo el humorista mientras abría las cajas y las envolturas. Entonces, la presentadora bumanguesa indicó que es fanática de los tacones y que no le pasa lo mismo con otras prendas o accesorios.

“Amo los tacones. Son mi debilidad. A mí la ropa y los bolsos no me trasnochan tanto; nada de lo que normalmente les gusta a las mujeres. A mí lo que me trasnocha son los zapatos. Los tacones me parecen alucinantes”, dijo Acuña.

Entre los tacones que empezó a sacar Suso se encontraban unos Carolina Herrera, una de las marcas más reconocidas a nivel internacional no solo por sus tacones, sino por su ropa elegante y diversas fragancias. Sin embargo, no fueron dichos zapatos los que más llamaron la atención.

Fueron unos tacones de marca rusa los que enamoraron a más de una espectadora. La presentadora contó que estos se los había encargado a su hermana y que los guarda siempre en la caja porque son “muy difíciles de conseguir”.

“La historia de esos tacones es demasiado. Eso es ruso y me los trajo mi hermana. Los amo y los tengo en la caja porque son muy difíciles de conseguir. Le pedí el favor que me los trajera y le tocó voltear mucho. Me los trajo con la caja porque me gustan muchísimo”, contó.

Incluso Acuña contó que durante la pandemia los usaba a pesar de estar en casa porque le “hacían mucha falta”.

Laura Acuña aclaró cómo es su relación actual con Iván Lalinde

Laura Acuña e Iván Lalinde son dos de los presentadores más populares de la televisión colombiana. Ambos cuentan con una amplia trayectoria y destacan por un carisma que les ha hecho ganar el cariño de los televidentes.

Los presentadores trabajaron juntos en la más reciente edición de La Voz Kids y su relación dio mucho de qué hablar entre sus seguidores en redes sociales. De hecho, alrededor surgieron rumores que apuntaban a que no se la llevaban bien -algo que ellos mismos desmintieron-. Ahora, nuevamente comparten en La Voz Senior y una nueva confusión surgió entre los internautas.

En su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 4,3 millones de seguidores, Laura Acuña habilitó una caja de preguntas y respuestas. Una de las interrogantes decía: “Pensé que su pareja era Iván”, a lo que la presentadora respondió: “Es”.

Algunos seguidores interpretaron su respuesta erróneamente y pensaron que Acuña se refería a que Lalinde era su pareja en un ámbito sentimental. De inmediato, le preguntaron directamente si eran novios.

“¡Preciosa, irradias alegría! ¿Iván y tú son novios?”, escribió un usuario de Instagram. En respuesta, y con el objetivo de despejar todo tipo de duda, Laura Acuña puntualizó que no son novios. “Somos los mejores partners! Gracias por las flores, la verdad es que yo lo amo”, escribió la presentadora, etiquetando a Iván Lalinde.